Доналд Тръмп вече е един от най-големите инвеститори в биткойн в Америка

Trump Media обяви планове да започне да натрупва биткойн

Когато разглеждаме финансите на Доналд Тръмп, лесно е да пренебрегнем един от най-важните му активи: биткойн. Криптовалутата не се появява никъде във финансовите отчети на президента до правителството. Тя не е посочена сред активите, изброени на официалния уебсайт на Trump Organization. Също така не се споменава в други отчети за неговите активи, пише Forbes.

Въпреки това, Тръмп притежава значително количество от дигиталната валута, оценено на около 870 милиона долара, което го поставя сред най-големите инвеститори в биткойн в света.

Снимка: Ройтерс

Той го държи индиректно, чрез дела си в компанията, която управлява Truth Social, Trump Media and Technology Group (която фигурира в баланса му). Въпреки че генерира по-малко от 4 милиона долара годишни приходи, Trump Media е постигнала многомилиардна оценка на фондовата борса Nasdaq и по-рано тази година се е насочила към криптовалутите.

През май компанията набра 2,3 милиарда долара, като пое голяма сума дълг и продаде надценените си акции. След това, през юли, купи биткойн на стойност 2 милиарда долара. Продажбата на акциите намали дела на Тръмп в компанията от 52% на 41%. Цената на биткойн се е повишила с около 6% след тази голяма инвестиция на Trump Media. Това означава, че президентът сега притежава 41% от оценените 2,1 милиарда долара активи, което прави личния му дял около 870 милиона долара.

От скептици до инвеститори в биткойн

Снимка: Reuters

„Не харесвам биткойн и други криптовалути, те не са истински пари и стойността им е много волатилна и не се основава на нищо“, написа Тръмп в профила си в Twitter през 2019 г. „Нерегулираните криптоактиви могат да бъдат използвани за незаконни дейности, включително трафик на наркотици и други незаконни дейности.“

Трансформацията на Тръмп от скептик към биткойн отразява неговия бизнес подход. Опортюнист с добро чувство за маркетинг, той се е захванал с криптовалутите, докато е бил все още на поста си. Първо е продавал NFT карти, включително такива, изобразяващи го като супергерой, като е спечелил лесно няколко милиона долара. С наближаването на изборите през 2024 г. той стартира крипто проект с тримата си сина, наречен World Liberty Financial. Проектът не е постигнал особен напредък, докато Тръмп не е спечелил изборите. След това крипто общността, уязвима от регулаторния натиск, започва масово да изкупува токени на World Liberty, което според Forbes е донесло на Тръмп повече от милиард долара. В навечерието на встъпването си в длъжност президентът пуска и memecoin, увеличавайки допълнително богатството си с почти милиард долара.

Цената на биткойн скочи с 60% от изборния ден през ноември до май тази година. Trump Media обяви планове да започне да натрупва биткойн. Възползвайки се от високата цена на акциите, компанията набра 1 милиард долара чрез конвертируеми облигации и още 1,4 милиарда долара чрез продажба на акции. Делът на Тръмп от дълга, приблизително 400 милиона долара, сега е най-големият заем в портфолиото му, по-голям от всичките му ипотеки върху имотите му.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN