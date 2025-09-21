„Отключете живота в Америка“ за един милион долара

Тръмп въвежда „Златна карта“ за милионери и инвеститори в САЩ

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която стартира нова визова програма, наречена „Златна карта“. Тя предлага ускорен достъп до зелена карта или разрешение за пребиваване за чужденци, които инвестират или печелят поне един милион долара в САЩ.

Според официалния уебсайт на правителството, „Златната карта“ вече е активна. Визите ще бъдат издавани на специални карти с лицето и подписа на Тръмп, изображения на Белия орел и Статуята на свободата, и слоган „Отключете живота в Америка“, съобщава CBS News.

Програмата позволява на чуждестранни граждани, които инвестират минимум 1 милион долара в Министерството на търговията, да преминат през ускорена процедура за получаване на имигрантска виза. Компании също могат да спонсорират кандидати срещу дарение от поне два милиона долара.

Министърът на търговията Хауърд Лътник заяви, че програмата ще включва около 80 000 „златни карти“ и все още е в процес на внедряване. След проверка на миналото чрез Министерството на вътрешната сигурност и плащане на такса от 15 000 долара, притежателите на картата ще бъдат считани за законни постоянни жители.

„Златната карта“ ще замени съществуващите визови програми EB-1 и EB-2, които досега предоставяха зелени карти на хора с изключителни способности в бизнеса или други области. „Можете да докажете изключителна стойност за Съединените щати, като дарите милиони долари. Това е доста добра оценка, че тези хора са изключително ценни“, коментира Лътник.

Администрацията планира и пускането на „платинена карта“, която би позволила на притежателите да пребивават до 270 дни в САЩ без да плащат данъци върху доходи, получени извън страната.

В допълнение, Доналд Тръмп подписа нова такса от 100 000 долара за кандидатите за H-1B визи – програма, която позволява на чуждестранни работници да останат и работят в САЩ до шест години.

По думите на Лътник, други програми за зелена карта ще бъдат спрени в рамките на следващия месец, а „Златната карта“ ще се превърне в основния начин за легално влизане и пребиваване в страната.

