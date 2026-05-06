×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1686 BGN
Петрол
107.98 $/барел
Bitcoin
$81,327.8
Последвайте ни
1 USD
1.1686 BGN
Петрол
107.98 $/барел
Bitcoin
$81,327.8
Свят Наследство от 1,6 млрд. долара: Почина съоснователката на известната марка Gap

Наследство от 1,6 млрд. долара: Почина съоснователката на известната марка Gap

Свят

bTV Бизнес екип

Тя си отиде на 94-годишна възраст

Дорис Фишър – съоснователка на модния гигант Gap и една от най-влиятелните жени в американската модна индустрия, почина на 94-годишна възраст. Новината беше съобщена от главния изпълнителен директор на компанията Ричард Диксън.

Заедно със съпруга си Доналд Фишър тя открива първия магазин Gap през 1969 г. в Сан Франциско. В началото магазинът продава основно дънки Levi’s, както и музикални плочи и касети. Именно Дорис Фишър предлага името „Gap“, вдъхновено от така наречената „поколенческа пропаст“ между младите хора и техните родители.

 

Ето коя кола купуват най-много българите от началото на 2026 г.

През 70-те години компанията успява да се възползва от бума в продажбите на дънки и постепенно се превръща в една от най-разпознаваемите модни вериги в света. По това време жени на високи ръководни позиции в бизнеса все още са рядкост, но Фишър играе ключова роля в развитието на марката още от самото начало.

 

Тя участва равностойно в създаването на бизнеса, инвестира собствен капитал и работи в първия магазин на компанията. По-късно остава дълги години част от ръководството на Gap и продължава да има влияние върху развитието на бранда.

Днес компанията управлява около 3570 магазина по света чрез марките Gap, Old Navy, Banana Republic и Athleta. Според последните финансови данни годишните продажби на групата достигат около 15 милиарда долара.

 

Има ли право наемодателят да посещава без предупреждение наемателя?

Освен с бизнеса си, Дорис Фишър е известна и с благотворителната си дейност. Тя създава Gap Foundation и подкрепя различни социални инициативи, свързани с образование, култура и равнопоставеност на работното място.

Според Forbes състоянието на Дорис Фишър към 2026 г. се оценява на около 1,6 милиарда долара. Освен дела си в модната компания, семейството притежава и впечатляваща колекция от произведения на изкуството, оценявана на близо 1 милиард долара. В нея има творби на художници като Анди Уорхол и Герхард Рихтер.

Съпругът ѝ Доналд Фишър почина през 2009 г. Двамата оставят след себе си трима синове, които и днес участват в семейния бизнес и благотворителните проекти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата