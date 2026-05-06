Наследство от 1,6 млрд. долара: Почина съоснователката на известната марка Gap

Дорис Фишър – съоснователка на модния гигант Gap и една от най-влиятелните жени в американската модна индустрия, почина на 94-годишна възраст. Новината беше съобщена от главния изпълнителен директор на компанията Ричард Диксън.

Заедно със съпруга си Доналд Фишър тя открива първия магазин Gap през 1969 г. в Сан Франциско. В началото магазинът продава основно дънки Levi’s, както и музикални плочи и касети. Именно Дорис Фишър предлага името „Gap“, вдъхновено от така наречената „поколенческа пропаст“ между младите хора и техните родители.

През 70-те години компанията успява да се възползва от бума в продажбите на дънки и постепенно се превръща в една от най-разпознаваемите модни вериги в света. По това време жени на високи ръководни позиции в бизнеса все още са рядкост, но Фишър играе ключова роля в развитието на марката още от самото начало.

Тя участва равностойно в създаването на бизнеса, инвестира собствен капитал и работи в първия магазин на компанията. По-късно остава дълги години част от ръководството на Gap и продължава да има влияние върху развитието на бранда.

Днес компанията управлява около 3570 магазина по света чрез марките Gap, Old Navy, Banana Republic и Athleta. Според последните финансови данни годишните продажби на групата достигат около 15 милиарда долара.

Освен с бизнеса си, Дорис Фишър е известна и с благотворителната си дейност. Тя създава Gap Foundation и подкрепя различни социални инициативи, свързани с образование, култура и равнопоставеност на работното място.

Според Forbes състоянието на Дорис Фишър към 2026 г. се оценява на около 1,6 милиарда долара. Освен дела си в модната компания, семейството притежава и впечатляваща колекция от произведения на изкуството, оценявана на близо 1 милиард долара. В нея има творби на художници като Анди Уорхол и Герхард Рихтер.

Съпругът ѝ Доналд Фишър почина през 2009 г. Двамата оставят след себе си трима синове, които и днес участват в семейния бизнес и благотворителните проекти.

