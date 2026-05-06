Има ли право наемодателят да посещава без предупреждение наемателя?

Подробният договор намалява риска от бъдещи спорове между наемател и наемодател

Наемните отношения често водят до спорове между собственици и наематели, особено когато става въпрос за достъпа до жилището, ремонтите и финансовите задължения. Законът обаче урежда ясно основните права и задължения и на двете страни.

По закон наемодателят няма право да посещава без предупреждение имота, който е отдаден под наем. След подписването на договора наемателят придобива правото спокойно и необезпокоявано да ползва жилището за срока на наемното правоотношение.

Задължение на собственика е да осигури именно това несмущавано ползване на имота. Влизането в жилището без знанието или съгласието на наемателя може да се счита за нарушение на неговите права, освен в извънредни ситуации, свързани с опасност за имота, авария или риск за останалите живущи в сградата.

Все пак наемодателят има право да посещава жилището, когато е необходимо да се направи оглед, проверка или ремонт. Това обаче следва да става след предварително уведомяване. В много случаи условията за подобни посещения се уреждат още в самия договор за наем, където може да бъде посочено колко време предварително трябва да бъде направено предупреждението.

Кой плаща ремонта на жилището?

Често спорове възникват и при необходимост от ремонт в отдадения под наем имот. По правило дребните ремонти, свързани с ежедневното ползване на жилището, са за сметка на наемателя, пише Bulgarian Properties. Това включва подмяна на крушки, дребни поправки по брави, козметични ремонти или други повреди, които настъпват при нормална употреба на имота.

Основните ремонти обаче са задължение на наемодателя. Това са ремонти, свързани с амортизацията на имота, конструктивни проблеми или повреди, които не са причинени от наемателя. В тази категория попадат течове от покрива, проблеми с електрическата или ВиК инсталацията, смяна на дограма, дефектирал бойлер, печка или други основни уреди, предоставени с жилището.

Има и изключение — когато щетата е причинена по вина или небрежност на наемателя. В подобни случаи именно той е длъжен да поеме разходите по ремонта и възстановяването на повредата.

Какво е важно да бъде записано в договора?

Специалисти в сферата на недвижимите имоти съветват всички важни условия да бъдат подробно описани още в договора за наем. Това включва правилата за посещение на имота от страна на собственика, сроковете за предупреждение, разпределението на разходите за ремонти и останалите задължения на двете страни.

Подробният договор може значително да намали риска от бъдещи спорове между наемател и наемодател.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

