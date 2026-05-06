Откриха фотоволтаична централа край Силистра

bTV Бизнес екип

Централата е изградена върху площ от 165 хектара

В силистренското село Полковник Ламбриново официално бе открит соларният парк „Свети Георги“. Проектът е реализиран от базираната в Чехия енергийна компания „Ризолв Енерджи“. Централата е изградена върху площ от 165 хектара на мястото на бившето летище на Силистра и е сред най-големите в страната, с инсталирана мощност от 225 мегавата. Инсталирани са около 400 000 фотоволтаични панела, като очакваното средногодишно производство на електроенергия възлиза на 313 гигаватчаса.

„Освен соларната мощност, тук е изградена и една от най-големите системи за съхранение на електроенергия в България, която позволява да се осигурява електрозахранване и извън часовете със слънцегреене“, каза пред БТА оперативният директор на „Ризолв Енерджи“ Мартин Лангман.

Той обясни, че произведената енергия се подава към националната електропреносна мрежа и се използва в цялата страна. По думите му за поддръжката и управлението на съоръжението ще бъдат ангажирани около 20 души, като се разчита и на местни кадри.

Лангман подчерта още, че соларният парк не представлява риск за местната общност и околната среда, като технологията не оказва негативно въздействие, а преобразува слънчевата енергия в електричество. Той допълни, че проектът има положителен ефект за региона, като създава възможности за заетост и професионално развитие. Компанията работи съвместно с местни партньори за обучение на специалисти, включително чрез инициативи за подготовка на кадри в областта на соларните технологии, с цел те да намерят реализация както в този, така и в други подобни проекти в страната.

