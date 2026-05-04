Дяволът носи…печалба: Как хитовата премиера възвърна бюджета си само за 3 дни

Продукцията стартира с бюджет от 100 млн. долара

„Не бъди глупава, Андрея. Всички искат това. Всички искат да са като нас“.

Така най-вероятно се чувстват и от продуценската компания 20th Century Studios след фурора, който направи хитовото продължение „Дяволът носи Прада 2“. Филмът успя да постигне сензационните 77 милиона долара приходи на вътрешния пазар и 233,6 милиона долара в световен мащаб, според Comscore.

Продължението би оригинала

Тези числа представляват значително подобрение спрямо оригинала, дори коригирано с инфлацията. Когато „Дяволът носи Прада“ излезе за първи път по кината през 2006 г., той реализира брутни приходи в страната от 27,5 милиона долара, като в крайна сметка спечели 124,7 милиона долара, а световният си успех завърши с 326,5 милиона долара. Коригирано с инфлацията, първоначалните приходи в страната биха се равнявали на приблизително 48 милиона долара през 2026 г.

Създаден с бюджет от приблизително 100 милиона долара, „Дяволът носи Прада 2“ доказа, че е повече от способен да се завърне в топ 100 награди, дори като се вземат предвид значителните разходи за маркетинг и промоция.

Само за 3 дни филмът вече се изстреля до номер 7 в глобалния списък с най-касовите филми за 2026 г. досега, изпреварвайки „Писък 7“ , „GOAT“ и „ Изпрати помощ“ , които имаха седмична преднина в началото. Продължението е само на 8 милиона долара от това да измести „Брулени хълмове“ от номер 6, но все още е с цели 200 милиона долара по-малко от „Майкъл“ , който ще продължи да добавя към общия си брой приходи едва през втората си седмица в кината.

Премиерата на филма у нас беше на 29 април, историята отвежда зрителите в безкомпромисния свят на модата. За феновете, филмът обещава нов поглед към вече познатата истолия, в която блясъкът върви ръка за ръка с напреженито, а успехът никога не идва без жертви.