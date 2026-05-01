1 USD
1.1702 BGN
Как сериалът „Приятели" се превърна в златна мина

Как сериалът „Приятели“ се превърна в златна мина

bTV Бизнес екип

Изминаха повече от две десетилетия, откакто култовият сериал "Приятели" слезе от екран, но финансовият му успех продължава да бъде учебникарски пример за устойчив бизнес модел в развлекателната индустрия. Историята на "Приятели" показва как интелектуалната собственост може да генерира стабилни приходи дълго след края на продукцията.

Когато сериалът стартира през 1994 г., актьорите – Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лис Кудроу, Мат Лебланк, Матю Пери и Дейвид Шумахер получават около 22 500 долара на епизод. С нарастването на популярността обаче те успяват да договорят безпрецедентни условия, достигайки 1 милион долара на епизод до финалните сезони.

Колата на Мерилин Монро излиза на търг за 150 000 паунда

Този скок не е просто резултат от популярност, а от стратегическо колективно договаряне - рядък ход в Холивуд, който дава силна позиция на актьорите спрямо студиата, пише "Unilad".

Днес, повече от 20 години след финала, актьорският състав продължава да получава около 20 милиона долара годишно от т.нар. „residuals“ (остатъчни плащания). Това са приходи, генерирани от повторни излъчвания, стрийминг платформи и продажби на съдържание.

Според индустриални правила, наложени от организации като SAG-AFTRA и WGA, тези плащания гарантират, че творците продължават да печелят от дългосрочния успех на дадено заглавие.

1 милиард долара годишно за студиото

По данни на Warner Bros., сериалът генерира около 1 милиард долара годишно приходи. Основните актьори са договорили около 2% дял от тези печалби – ключов фактор за финансовото им състояние днес.

Сериалът първоначално се излъчва по NBC, а по-късно става основен актив в стрийминг войните. През 2018 г. Netflix плаща 100 милиона долара, за да запази правата за излъчване само за една година – показател за огромната му стойност като съдържание.

9 милиона долара за парче история: продават апартамента на Бриджит Бардо в Париж

Случаят с "Приятели" подчертава ключова тенденция в медийния бизнес: съдържанието с висока стойност може да се превърне в дългосрочен финансов актив, особено когато е подкрепено от силни договори за участие в печалбите.

Както отбелязват експерти в индустрията, при многократно лицензиране към различни платформи, стойността на едно заглавие не просто се запазва - тя се увеличава.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

