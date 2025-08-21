Китай обмисля да използва стейбълкойни, ето защо

Кабинетът на Китай ще прегледа и евентуално ще одобри пътна карта по-късно този месец

Китай обмисля да разреши използването на стейбълкойни, обезпечени с юани, за първи път, за да увеличи по-широкото приемане на валутата си в световен мащаб, съобщиха източници, запознати с въпроса, в по-голяма промяна в позицията си към цифровите активи, съобщават Reuters.

Какво са стейбълкойни?

Стейбълкойните са вид криптовалута, предназначена да поддържа постоянна стойност. Те обикновено са обвързани с фиатна валута, като щатския долар, и често се използват от крипто търговците за преместване на средства между токени.

Стимулирането на юана

Кабинетът на Китай ще прегледа и евентуално ще одобри пътна карта по-късно този месец за по-широко използване на валутата в световен мащаб, включително догонване на американската валута.

Очаква се планът да включва цели за използване на китайската валута на световните пазари и да очертае отговорностите на местните регулатори, казаха те, добавяйки, че пътната карта ще включва и насоки за предотвратяване на риска.

Планът на Китай за използване на стейбълкойни ще отбележи голяма промяна в подхода му към дигиталните активи. Страната забрани търговията и добива на криптовалути през 2021 г. поради опасения относно стабилността на финансовата система.

Китай отдавна се стреми юанът да постигне статут на глобална валута, подобен на долара или еврото, което отразява тежестта му като втората по големина икономика в света. Строгият контрол върху капитала и годишните търговски излишъци от трилиони долари обаче работят срещу тази цел.

Тези ограничения вероятно ще бъдат ключова пречка и за развитието на стейбълкойните, казват участниците на пазара.

Делът на юана като глобална платежна валута, отваря нов раздел, падна до 2,88% през юни, най-ниското му ниво от две години, според платежната платформа SWIFT. За разлика от това, щатският долар контролира пазарен дял от 47,19%.

Китай въвежда силен капиталов контрол, за да управлява потоците в и извън границата, като няколко схеми за свързване позволяват разполагането на капитал на някои ключови офшорни пазари като Хонконг.

