1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
Последвайте ни
1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
БГ Бизнес Коя американска компания ще участва в трансформацията на ТЕЦ "Бобов дол"?

Коя американска компания ще участва в трансформацията на ТЕЦ "Бобов дол"?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

На срещата бяха обсъдени газови когенериращи мощности

ТЕЦ „Бобов дол“ прави решителна стъпка към екологична трансформация, като отваря врати за партньорство с американски експерти в областта на енергийната ефективност и зелените технологии, съобщава БГНЕС.

Заместник-изпълнителният директор на централата, Ивелин Димитров, се срещна с Аса Хътчинсън - губернатор на Арканзас (2015–2023 г.) и адвокат, както и с Дъглас Мичъл - вицепрезидент на Curtis Stout и собственик на EMTEL. По време на разговорите бяха обсъдени конкретни решения за намаляване на въглеродния отпечатък и за ускорена модернизация на енергийната инфраструктура.

Кои са партньорите?

Снимка: БГНЕС

Emtel Energy е компания, която увеличава ефективността на възобновяемите източници и предлага системи за съхранение на енергия (ELDES). Технологията им е доказана в реални условия и е единственото нелитиево решение, способно да отговори на глобалните енергийни нужди.

Curtis Stout е компания с повече от 75 години опит в електротехническата индустрия, компанията предлага експертиза в анализа, планирането и оптимизацията на енергийните системи.

На срещата бяха обсъдени газови когенериращи мощности, които могат да спомогнат по – бързата замяна на въглища с природен газ. Експертите представиха и нов, още по екологични батерии с които може да бъде изградено стопанство в близост до ФЕЦ Бобов дол. Новото поколение батерии се рециклират 100%, а конструкцията им позволява нареждане една върху друга, което означава и поне 2 пъти по – малко необходима площ.

Визия за бъдещето

Снимка: БГНЕС

Сътрудничеството с американските партньори дава шанс на ТЕЦ „Бобов дол“ да се превърне в модел за екологична трансформация в енергийния сектор у нас. Чрез внедряването на иновативни технологии централата цели да съчетае устойчивост, енергийна ефективност и сигурност на доставките – ключови фактори за бъдещото развитие на региона.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата