Коя американска компания ще участва в трансформацията на ТЕЦ "Бобов дол"?

ТЕЦ „Бобов дол“ прави решителна стъпка към екологична трансформация, като отваря врати за партньорство с американски експерти в областта на енергийната ефективност и зелените технологии, съобщава БГНЕС.

Заместник-изпълнителният директор на централата, Ивелин Димитров, се срещна с Аса Хътчинсън - губернатор на Арканзас (2015–2023 г.) и адвокат, както и с Дъглас Мичъл - вицепрезидент на Curtis Stout и собственик на EMTEL. По време на разговорите бяха обсъдени конкретни решения за намаляване на въглеродния отпечатък и за ускорена модернизация на енергийната инфраструктура.

Кои са партньорите?

Снимка: БГНЕС

Emtel Energy е компания, която увеличава ефективността на възобновяемите източници и предлага системи за съхранение на енергия (ELDES). Технологията им е доказана в реални условия и е единственото нелитиево решение, способно да отговори на глобалните енергийни нужди.

Curtis Stout е компания с повече от 75 години опит в електротехническата индустрия, компанията предлага експертиза в анализа, планирането и оптимизацията на енергийните системи.

На срещата бяха обсъдени газови когенериращи мощности, които могат да спомогнат по – бързата замяна на въглища с природен газ. Експертите представиха и нов, още по екологични батерии с които може да бъде изградено стопанство в близост до ФЕЦ Бобов дол. Новото поколение батерии се рециклират 100%, а конструкцията им позволява нареждане една върху друга, което означава и поне 2 пъти по – малко необходима площ.

Визия за бъдещето

Снимка: БГНЕС

Сътрудничеството с американските партньори дава шанс на ТЕЦ „Бобов дол“ да се превърне в модел за екологична трансформация в енергийния сектор у нас. Чрез внедряването на иновативни технологии централата цели да съчетае устойчивост, енергийна ефективност и сигурност на доставките – ключови фактори за бъдещото развитие на региона.

