Кой е най-продаваният самолет в света?

Компанията продаде 12 260-тия си самолет

Самолетите от семейството A320 на Airbus излязоха на пазара 20 години след конкурентния модел на Boeing – 737. Въпреки това A320 вече изпревари своя конкурент и стана най-продаваният самолет. С доставката на машина за саудитската авиокомпания Flynas Airbus, той продаде 12 260-ия самолет от серията и надмина Boeing 737 на американския си съперник, сочат данни на британската консултантска компания Cirium. Двамата производители заедно са доставили над 25 000 от тези джетове, първоначално предназначени за обслужване на големи хъбове, а по-късно приети масово от нискобюджетни превозвачи, пише Tagesschau.

Снимка: Getty Images / iStock

Boeing не възнамеряват скоро да пуснат на пазара наследници на своите най-продавани късомагистрални модели. Двата авиационни гиганта вероятно ще представят нови самолети през следващото десетилетие. Вчера на конференция на браншовата организация ISTAT в Прага и двамата производители заявиха, че няма да започнат разработка в близко бъдеще, тъй като изчакват напредък в двигателните технологии.

„Наследникът на Boeing 737 е все още далеч“, каза маркетинговият директор на Boeing Дарен Хълст. Компанията не е близо до започване на строителството на нов късомагистралeн самолет. И Airbus не вижда скорошен заместник на семейството A320. „Новото поколение самолети трябва да бъде с 25–30 % по-ефективно от сегашните модели, за да намери пазар“, посочи представителят на Airbus Франсоа Колет. Това ще „отнеме известно време“.

Снимка: Getty Images / iStock

По броя на годишните доставки Airbus вечебеше най-големият самолетостроител в света още преди днешния рекорд. През миналата година концернът предаде на клиентите 766 пътнически самолета. При Boeing, след редица скандали и проблеми с доставките, те бяха едва 317. Наскоро компанията трябваше да признае, че сертифицирането на далекомагистралния модел 777-9 също ще се забави. Това би било пореден удар за американския концерн и може да доведе до разходи в размер на милиарди.

По данни на инсайдери Airbus е реализирал най-силния си септември с предаване на 73 самолета на клиенти. Забавянията при доставките на двигатели са намалели. Експертите от сектора очакваха едва 69–70 доставки през септември. С постигнатите 73 броя Airbus е доставил 507 самолета от началото на годината, с два процента повече спрямо същия период на миналата година. За да достигне годишната цел от 820 машини, компанията трябва да предаде рекордните 313 самолета през четвъртото тримесечие.

Разликите между водещите самолетостроители се отразяват и върху цената на акциите. През 2024 г. книжата на Boeing изгубиха около 30 % от стойността си. Регистрираното в германския индекс DAX дружество Airbus поскъпна с около 10 %. И през тази година акцията продължи да расте с над 26 % благодарение на пълния портфейл от поръчки. През 2025 г. обаче и акцията на Boeing се възстанови и от началото на годината е покачила почти 28 %.

