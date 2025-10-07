Ново проучване: По колко часа седмично работят европейците?

Само 16% от трудоспособните работят под 19 часа седмично

През второто тримесечие на 2025 г. 10,8 процента от заетите в Европейския съюз са работили повече от 45 часа седмично. Това включва както основната, така и допълнителна работа, показват публикувани днес данни на Евростат, цитира БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Статистиката разкрива сериозни различия между отделните държави членки по отношение на дела на хората с над 45-часова работна седмица. Най-високи стойности са отчетени в Гърция (20,9 процента), следвана от Кипър (16,6 процента) и Малта (14,6 процента). В противоположния край на скалата са България (2,5 процента), Латвия (4,1 процента) и Румъния (5,9 процента).

Най-разпространената продължителност на седмичната заетост в ЕС е между 20 и 44 часа (включително основна и допълнителна работа), като в тази категория попадат 72,3 процента от всички работещи. Сред страните с най-висок дял в тази група се открояват България (92,8 процента), Румъния (90,6 процента) и Латвия (86,9 процента).

Общо 16,9 процента от заетите в ЕС на възраст между 20 и 64 години работят до 19 часа седмично. Най-голям дял на хора с такава кратка работна седмица е регистриран в Нидерландия (26,8 процента), Дания (25,5 процента) и Австрия (25,3 процента). Най-нисък дял в този сегмент се отчита в Румъния (3,5 процента), България (4,6 процента) и Гърция (6,1 процента).

