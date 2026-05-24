Жителите на малките общини посещават културни събития 4 пъти по-рядко от софиянци

Колко пъти бяхте на театър тази година?

Жителите на малките общини посещават културни институции три до четири пъти по-рядко в сравнение със столичани. Това показват резултатите от четвъртото издание на индекс „Достъп до култура“ за 2025 година, представени от Янина Танева от „Фабрика за идеи“ и д-р Диана Андреева-Попйорданова от „Обсерватория по икономика на културата“, предава БТА.

Данните показват, че през 2025 г. 81,6% от хората не са посещавали опера или балет, а 58,5% не са ходили на театър. В периода от 2022 до 2025 година се отчита подобрение при посещенията на кино с 11 пункта – от 60,6% на 49,7%, докато при театъра подобрението е 4 пункта – от 62,2% на 58,5%. Операта и библиотеките обаче остават почти без промяна, което според изследването показва системен проблем, който не може да бъде решен чрез пазарни механизми.

Съществуват сериозни различия между столицата и по-малките населени места. При театъра разликата между София и селата достига 40,2 процентни пункта – 40,8% срещу 8,1%. Проучването посочва, че възрастта, образованието и доходите са трите най-силни фактора, които определят участието в културния живот. Осем от всеки десет българи не са посещавали опера или балет през последната година, въпреки че 60% заявяват интерес, ако събитията са по-близо и по-достъпни.

Регионалните различия също са значителни – в Югозападния район около София 70% не са посещавали опера, докато в Северозападния район този дял достига 92%. При театъра разликата е 50% срещу 74%. Освен това всеки трети българин не посещава живи представления поради финансови затруднения. При жените този дял е 41%, а сред хората в селата достига 52%, което показва, че културата формално съществува, но за много хора остава трудно достъпна заради цената.