Тази страна откри „свръхгигантско“ златно находище

Наскоро Китай регистрира златно находище, което бе определено като „свръхгигантско“ от списание Popular Mechanics. Китайски специалисти смятат, че това може да се окаже най-мащабното находище не само на златна руда, но и изобщо на благороден метал. Предварителните оценки сочат, че залежите в провинция Хунан възлизат на 1100 тона. Според местни медии, екип от геолози е идентифицирал над 40 златни жили с приблизително 330 тона руда, намиращи се на дълбочина от 2000 метра под мина Уангу в окръг Пиндзян, предава БГ НЕС.

Интересното е, че според 3D моделиране, реалните запаси може да достигат до 1100 тона, разположени на дълбочина до 2900 метра. Ако тези прогнози се потвърдят, стойността на находището би могла да надхвърли 83 милиарда долара. Още по-впечатляващо е, че концентрацията на злато в рудата е изключително висока – около 138 грама на тон, което е рядкост в световната златодобивна индустрия.

Чен Рулин, специалист по рудни ресурси в Геоложката служба на провинция Хунан, споделя, че в множество сондирани образци от скали е наблюдавано видимо злато. Ако се потвърдят прогнозните 1100 тона, това би поставило новото находище на първо място в света по размер, измествайки южноафриканската мина South Deep, която разполага с около 1025 тона.

В световен мащаб, останалите четири най-големи златни мини се намират в Индонезия, Русия, Папуа Нова Гвинея и Чили. Любопитен факт е, че в световен мащаб досега са били добити приблизително 233 000 тона злато, като две трети от това количество са извлечени след 1950 година – и по-голямата част от него все още съществува под една или друга форма.

Китай, който вече заема първото място по златодобив в света с около 10% от световното производство, изпитва сериозна вътрешна необходимост от метала. Страната консумира близо три пъти повече злато, отколкото добива годишно, което я превръща и в най-големия вносител на благородния метал в глобален мащаб.

Новината за находището доведе до сътресения на световните златни пазари, причинявайки сериозен ръст в цената на златото. Според Лиу Йонгджун, заместник-началник на геоложката служба, при сондажи в периферията на обекта са били открити и допълнителни залежи на златна руда.

