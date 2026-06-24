Горещата вълна в Европа изстреля цените на царевицата

На Софийската стокова борса се наблюдава известно раздвижване при търговията със зърнени култури

Фючърсите на пшеницата и царевицата на европейската борса "Юронекст" поскъпнаха с около 3% в понеделник на фона на засилващите се опасения, че горещото и сухо време може да се отрази негативно на реколтите във Франция и други водещи производители на зърно в Европейския съюз. Очаква се горещата вълна да се придвижи на изток до края на седмицата, което увеличава риска за все още неузрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийските държави.

При хлебната пшеница мартенските фючърси в САЩ се търгуваха в диапазона 191-198 долара за тон, докато на европейската борса "Юронекст" цените се задържаха между 223 и 229 долара за тон. Подобна тенденция се наблюдаваше и при царевицата, където фючърсите отбелязаха леко повишение спрямо предходната седмица, предава БНР.

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В САЩ сделките с царевица се сключваха на нива от около 167-170 долара за тон, докато в Европа цените варираха между 227 и 230 долара за тон. В същото време търговията със захар остана сравнително спокойна. Фючърсите на суровата захар в САЩ се движеха между 324 и 327 долара за тон, а рафинираната захар в Европа се търгуваше около 412-414 долара за тон.

На Софийската стокова борса се наблюдава известно раздвижване при търговията със зърнени култури, като купувачи и продавачи започнаха да сближават ценовите си очаквания. Продавачите на големи количества хлебна пшеница от стари реколти понижиха офертите си от 190 на 178 евро за тон (371,61-348,14 лева за тон), докато купувачите предлагат между 133 и 170 евро за тон (260,13-332,49 лева за тон).

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Продължава и търсенето на фуражна пшеница насипно при начална цена от 173,84 евро за тон (340 лева за тон). При основните хранителни стоки не се наблюдават съществени промени, като цените остават стабилни. Сделки бяха реализирани за тиквено семе на цени между 2650 и 2700 евро за тон (5182,95-5280,74 лева за тон), както и за орехова ядка на цена от 7100 евро за тон (13 886,39 лева за тон).

В сектора на индустриалните стоки на Софийската стокова борса сделки бяха сключени за газ пропан-бутан на цени между 460 и 483,33 евро за хиляда литра (899,68-945,31 лева за хиляда литра), а за пропан-бутан в бутилки – по 0,66 евро за килограм (1,29 лева за килограм). Реализирани бяха и продажби на гориво за отопление на цена от 1020,70 евро за хиляда литра (1996,32 лева за хиляда литра), както и на газьол за ПКЦ на 1013,50 евро за хиляда литра (1982,23 лева за хиляда литра), съобщава БТА.