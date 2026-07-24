Столицата на наша съседка се нареди сред градовете с най-добра храна в света през 2026 г.

Класацията се изготвя въз основа на проведени анкети с общо около 24 000 души в 150 града по света

Гръцката столица Атина попадна в класация за 20-те града в целия свят с най-добра храна през 2026 г. изготвяна от международното списание „Тайм аут“, съобщиха гръцки медии.

Класацията е ежегодна и се изготвя въз основа на проведени анкети с общо около 24 000 души в 150 града по света, както и на база на мненията на редактори и експерти. Оценявани са качеството на ресторантите и храненето навън, достъпността на заведенията, кафенетата и баровете, качеството на хранителните магазини и пазари, отношението на жителите към гастрономическата сцена на града и преценката на експертите за развитието ѝ през 2026 г.

Атина заема деветото място в класацията, оглавявана от Лима, столицата на Перу. Следват Банкок (Тайланд), Мексико Сити (Мексико), Лондон (Великобритания), Барселона (Испания), Хошимин (Виетнам), Мелбърн (Австралия), Пекин (Китай). На десето място се подрежда Лисабон, столицата на Португалия. Вътре попадат още Ню Йорк (САЩ), Копенхаген (Дания), Кейп Таун (Южна Африка) и др.

В материал по темата, озаглавен „От сувлаки до звезди Мишлен“, гръцкият информационен сайт „Флаш“ (Flash.gr) посочва, че с попадането си в класацията Атина се е присъединила към „международния гастрономически елит“.

„Атина се откроява в класацията с начина, по който съчетава древното си гастрономическо наследство със съвременните тенденции в творческата кухня. Разположението ѝ на кръстопътя между Европа, Азия и Африка е оформило многообразна кулинарна идентичност, в която традицията непрекъснато се среща с нови влияния“, пише изданието.

В материала се посочва също, че гръцката столица оставя вярна на корените си чрез основните елементи на средиземноморската кухня, сред които са зехтинът, виното и сезонните продукти, но през годините тя е обогатена с много допълнителни вкусове и аромати, пише БТА.

От традиционните таверни до съвременните ресторанти Атина предлага възможности за всеки вкус. Това е допринесло и за международното му признание, като ресторантите в града притежават общо 13 звезди „Мишлен“, припомнят гръцки медии.

Кулинарният пътеводител „Мишлен“ обяви, че разширява присъствието си в Гърция, като към Атина в селекцията за 2026 г. се очаква да се присъединят Солун и Санторини. Новата селекция се очаква да бъде обявена през втората половина на годината.

„Тайм аут“ откроява и сувлакито като задължително кулинарно изживяване за всеки посетител на гръцката столица. Изданието отбелязва, че това е най-емблематичната гръцка улична храна и може да бъде намерена в почти всеки квартал на града.