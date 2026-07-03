Защо самолетните прозорци са кръгли?

Скъп урок прави летенето по-безопасно

Милиони пътници по света всяка година поглеждат през малките овални прозорци на самолета, без да се замислят защо те изглеждат точно така. Формата им изглежда естествена, почти очевидна. В действителност обаче тя е резултат от един от най-скъпите и трагични инженерни уроци в историята на гражданската авиация.

Историята започва в началото на 50-те години на XX век, когато британската компания de Havilland Aircraft Company представя революционния за времето си самолет de Havilland Comet. Машината влиза в експлоатация през 1952 г. и обещава да промени глобалния въздушен транспорт, като превозва пътници по-високо, по-бързо и по-комфортно от всички свои конкуренти.

Само няколко години по-късно обаче серия от катастрофи шокира индустрията. Няколко самолета Comet се разпадат във въздуха, а разследванията разкриват проблем, който дотогава авиационните инженери не са разбирали напълно – разрушителния ефект на металната умора върху конструкцията на самолета при многократното херметизиране и разхерметизиране на кабината.

Всеки полет представлява своеобразен цикъл на натоварване. При изкачване налягането в кабината се увеличава, а при кацане намалява. Това постоянно разширяване и свиване на корпуса създава огромно механично напрежение върху фюзелажа.

Проблемът при първите Comet се оказват правоъгълните отвори и елементи по корпуса, включително прозорците и някои технически панели. Острите ъгли действат като т.нар. „концентратори на напрежение“ – точки, в които силите се натрупват многократно повече в сравнение с останалата част от конструкцията, обяснява сайтът Afar. Именно там започват микропукнатините, които постепенно се разрастват до катастрофален отказ на материала.

Разследването на инцидентите поставя началото на съвременната наука за умората на материалите в авиацията. Всъщност много от днешните стандарти за изпитване на самолети и сертифициране на конструкции се раждат именно след кризата с Comet.

След анализите производителите бързо преминават към овални и закръглени прозорци, които разпределят натоварването значително по-равномерно по повърхността на корпуса.

От инженерна гледна точка най-сигурното решение би било самолетът изобщо да няма прозорци – всяко прекъсване на металната обшивка отслабва конструкцията и увеличава теглото. Но авиацията винаги е баланс между безопасност, ефективност и клиентско преживяване.

Овалният прозорец се оказва именно този компромис - достатъчно здрав, достатъчно лек и достатъчно голям, за да позволи на пътниците да наблюдават света от 10 километра височина.

Днес почти всички пътнически самолети използват вариации на една и съща концепция – вертикално ориентирани елипси със слабо изправени страни, които позволяват оптимално разположение между конструктивните ребра на фюзелажа. Макар технологиите да са се променили драматично през последните 70 години, формата на самолетния прозорец остава почти непроменена.