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БГ Бизнес Фискалният съвет отчита бюджетен излишък през юни, но исторически висок дефицит

Фискалният съвет отчита бюджетен излишък през юни, но исторически висок дефицит

bTV Бизнес екип

Това е най-високото ниво за последните 16 години – от 2010 г. насам

Министерството на финансите публикува статистическа информация за изпълнението на държавния бюджет за последния отчетен месец – май 2026 г., както и оценки за основните бюджетни показатели за приключилия месец юни 2026 г.

В същото време Фискалният съвет представи сравнителни данни за изпълнението на бюджета, предвид необичайната ситуация, свързана с удължителен бюджет с продължение, показва съобщение до медиите. 

Снимка: iStock

Данните показват, че бюджетният дефицит за месец юни на кумулативна база възлиза на -2,4 млрд. евро, което се равнява на -1,9% от БВП. Това е най-високото ниво за последните 16 години – от 2010 г. насам. Въпреки кумулативния дефицит, само за месец юни бюджетният баланс е положителен. За отчетния месец резултатът е излишък от 0,11 млрд. евро, което представлява 0,1% от БВП.

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В тази връзка премиерът Румен Радев заяви по време на блицконтрол, че правителството се ангажира с бюджет 2027 да бъде постигнато значително намаляване на дефицита. Той подчерта, че очаква „задълбочен, отговорен и открит дебат“, като добави, че няма как за кратък период от един месец да се извършат пълен анализ, законови промени и обществено обсъждане. Според него твърденията, че не са направени реформи, не отчитат, че подобни процеси не могат да се реализират за толкова кратко време, предава БНТ. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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