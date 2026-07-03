Фискалният съвет отчита бюджетен излишък през юни, но исторически висок дефицит

Това е най-високото ниво за последните 16 години – от 2010 г. насам

Министерството на финансите публикува статистическа информация за изпълнението на държавния бюджет за последния отчетен месец – май 2026 г., както и оценки за основните бюджетни показатели за приключилия месец юни 2026 г.

В същото време Фискалният съвет представи сравнителни данни за изпълнението на бюджета, предвид необичайната ситуация, свързана с удължителен бюджет с продължение, показва съобщение до медиите.

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Данните показват, че бюджетният дефицит за месец юни на кумулативна база възлиза на -2,4 млрд. евро, което се равнява на -1,9% от БВП. Това е най-високото ниво за последните 16 години – от 2010 г. насам. Въпреки кумулативния дефицит, само за месец юни бюджетният баланс е положителен. За отчетния месец резултатът е излишък от 0,11 млрд. евро, което представлява 0,1% от БВП.

В тази връзка премиерът Румен Радев заяви по време на блицконтрол, че правителството се ангажира с бюджет 2027 да бъде постигнато значително намаляване на дефицита. Той подчерта, че очаква „задълбочен, отговорен и открит дебат“, като добави, че няма как за кратък период от един месец да се извършат пълен анализ, законови промени и обществено обсъждане. Според него твърденията, че не са направени реформи, не отчитат, че подобни процеси не могат да се реализират за толкова кратко време, предава БНТ.