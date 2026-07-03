Ryanair посочи кои са летищата в Европа с дълги опашки заради новите гранични проверки на ЕС

Новата система за влизане и излизане от ЕС беше въведена изцяло през април

Ирландската нискотарифна авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) посочи седем популярни европейски летища, където пътниците се сблъскват със сериозни закъснения заради новата система на ЕС за граничен контрол, предаде ДПА.

Според превозвача летищата, които изпитват особени затруднения със Системата за влизане/излизане от ЕС (Entry/Exit System – EES), са „Тенерифе“-Юг, в Палма де Майорка, Аликанте и Малага в Испания, „Милано-Бергамо“ в Италия, Краков в Полша, както и „Париж-Бове“ във Франция.

„Райънеър“ твърди, че тези летища „не са готови“ да обработват големия брой пътници през пиковия летен сезон заради недостиг на персонал, недостатъчно оборудване и неподготвеност на системите.

Новата система за влизане и излизане от ЕС беше въведена изцяло през април и изисква от граждани на държави извън ЕС, включително Великобритания, да предоставят пръстови отпечатъци и снимка при влизане в Шенгенското пространство.

Превозвачът предупреждава, че при пътуване между Шенген и страни извън зоната за свободно придвижване през летния сезон пътниците трябва да предвидят повече време на летищата заради „хаос по граничните проверки“, който може да засегне семейства и да доведе до пропуснати полети.

Компанията призовава европейските правителства да отложат въвеждането на системата до септември, за да се избегнат „дълги и ненужни опашки“.

Според главния оперативен директор на „Райънеър“ Нийл Макмеън системата не е готова за пиковия летен трафик и не трябва да бъде използвана като „експеримент“ върху пътниците.

Той предупреди, че забавянията могат да доведат до изпуснати полети и сериозен стрес за пътуващите, предаде БТА.

От компанията посочват, че са призовали засегнатите държави да предприемат действия, но засега няма реакция.

Междувременно пристанището Дувър във Великобритания също предупреждава за риск от сериозни задръствания през лятото, ако системата не бъде достатъчно гъвкава. Според неговия изпълнителен директор Дъг Банистър опашките от автомобили могат да се простират на километри извън пристанището.

Той посочи, че въпреки инвестициите от 40 млн. лири за подготовка, новата система не функционира пълноценно заради технически проблеми с оборудването.

В британския парламент темата предизвика политически дебат, като депутати предупредиха за възможен транспортен хаос през лятото. Представители на правителството заявиха, че работят с ЕС за ограничаване на проблемите и предотвратяване на най-лошите сценарии.

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