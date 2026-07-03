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Bitcoin
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Свят Канада строи петролопровод до Тихия океан въпреки екологичните опасения

Канада строи петролопровод до Тихия океан въпреки екологичните опасения

Свят

bTV Бизнес екип

Проектът цели да намали икономическата зависимост на страната от Съединените щати.

Канадският министър-председател Марк Карни постигна в четвъртък инвестиционно споразумение с провинция Британска Колумбия за изграждането на голям петролопровод, който ще свърже богатата на нефт провинция Алберта с тихоокеанското крайбрежие. Проектът цели да осигури на Канада нов достъп до азиатските пазари и да намали икономическата зависимост на страната от Съединените щати.

Споразумението, на стойност няколко милиарда канадски долара, преодолява първоначалната съпротива на Британска Колумбия, чието ръководство изразяваше опасения относно екологичното въздействие и рисковете за коренното население. Премиерът на провинцията Дейвид Ийби заяви, че договореността осигурява екологични гаранции и предвижда изграждането на нови съоръжения за втечнен природен газ и пристанищна инфраструктура. „Няма да се обръщаме към съда, за да се борим срещу проекта за петролопровод“, заяви Ийби, като добави, че жителите ще бъдат „справедливо компенсирани за екологичните рискове“.

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Министър-председателят заяви по-рано, че петролопроводът ще помогне на Канада да се превърне в „енергийна суперсила“, като открито призна, че новата политика ще доведе до по-високи въглеродни емисии в сравнение с прогнозите в плана на предшественика му Джъстин Трюдо, предаде БГНЕС. „Но според моята преценка този план не беше устойчив в дългосрочен план“, заяви Карни.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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