Канада строи петролопровод до Тихия океан въпреки екологичните опасения

Проектът цели да намали икономическата зависимост на страната от Съединените щати.

Канадският министър-председател Марк Карни постигна в четвъртък инвестиционно споразумение с провинция Британска Колумбия за изграждането на голям петролопровод, който ще свърже богатата на нефт провинция Алберта с тихоокеанското крайбрежие. Проектът цели да осигури на Канада нов достъп до азиатските пазари и да намали икономическата зависимост на страната от Съединените щати.

Споразумението, на стойност няколко милиарда канадски долара, преодолява първоначалната съпротива на Британска Колумбия, чието ръководство изразяваше опасения относно екологичното въздействие и рисковете за коренното население. Премиерът на провинцията Дейвид Ийби заяви, че договореността осигурява екологични гаранции и предвижда изграждането на нови съоръжения за втечнен природен газ и пристанищна инфраструктура. „Няма да се обръщаме към съда, за да се борим срещу проекта за петролопровод“, заяви Ийби, като добави, че жителите ще бъдат „справедливо компенсирани за екологичните рискове“.

Министър-председателят заяви по-рано, че петролопроводът ще помогне на Канада да се превърне в „енергийна суперсила“, като открито призна, че новата политика ще доведе до по-високи въглеродни емисии в сравнение с прогнозите в плана на предшественика му Джъстин Трюдо, предаде БГНЕС. „Но според моята преценка този план не беше устойчив в дългосрочен план“, заяви Карни.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN