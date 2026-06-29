Цените на самолетното гориво падат бързо. А цените на билетите?

На какво се държи поддържането на високи цени на билетите?

След подписаното примирие между Иран и САЩ, цените на петрола се охладиха. Цените на самолтното гориво също върви надолу, но защо цените на билетите остават все така високи?

Скъпото самолетно гориво

Снимка: iStock

Цените на реактивното гориво се удвоиха приблизително в първите седмици на войната в Иран, което накара авиокомпаниите да прехвърлят разходите върху потребителите чрез увеличени цени на билетите, по-малко полети и по-високи такси за багаж, пише CNN.

„Нямахме избор“, каза миналата седмица главният изпълнителен директор на Delta Ед Бастиан, позовавайки се на близо 2 милиарда долара, които големи превозвачи като Delta трябваше да платят за покачване на цените на горивата през това тримесечие.

Но цените на горивата всъщност са паднали през последните два месеца и авиокомпаниите не планират да отменят нито едно от увеличените тарифи и такси. Бастиан каза, че тарифите са на „правилното ниво“, въпреки „значително“ по-ниските разходи.

На какво се дължи поддържането на високи цени на билетите?

Снимка: iStock

Продължително високите цени на билетите се дължат най-вече на силното търсене. Хората просто са склонни да приемат повишения на цените по време на натоварения летен туристически сезон. И има по-малко свободни места.

Същите проблеми с търсенето и предлагането, които поддържат по-високите цени на билетите, доведоха до понижение на цената на реактивното гориво. Търсенето на реактивно гориво е по-малко, тъй като авиокомпаниите са намалили полетите, а в същото време американските рафинерии произвеждат повече реактивно гориво, за да се възползват от по-високите цени, каза независимият петролен анализатор Том Клоза.

Тези два фактора доведоха до спад на спот цените на реактивното гориво с 40% от пика им през април, според данни до 25 юни на Airlines for America, индустриална търговска група.

Междувременно, на практика всички билети са се повишили с 15% до 20% спрямо преди една година, според данни на Deutsche Bank Securities, които проследяват стотици публикувани тарифи. Авиокомпаниите са повишавали цените осем пъти от пролетта насам, а наскоро - преди две седмици, според Майк Линенберг, анализатор на авиокомпании в Deutsche Bank Securities.

Ръководителите на авиокомпании дори публично заявиха, че основните фактори, влияещи върху цените на билетите, са предлагането на места и търсенето на хора, които летят, а не цената на горивото.

Цените на билетите покриват повече от скока в цените на горивото

Това не означава, че скокът в цената на горивото по-рано тази година не е бил скъп за авиокомпаниите. Авиокомпаниите са вторият по големина разход за индустрията - един търговски самолет с една пътека изгаря приблизително 800 галона на час. Трите най-големи авиокомпании в страната, Delta, American и United, съобщиха, че са похарчили 1 милиард долара повече за гориво само през второто тримесечие.

Тази есен вероятно ще има някои по-евтини билети, но това е така, защото цените редовно падат след натоварения летен туристически сезон. Но това не означава, че увеличенията на цените са приключили. Експертите все още очакват същото процентно увеличение тази есен в сравнение с 2025 г. Очаква се резервациите да бъдат сезонно силни през останалата част от годината.