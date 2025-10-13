Защо младите предпочитат да инвестират във финансови пазари вместо в имоти?

При платформите за търговия човек може ежедневно да следи дали е на печалба или загуба

Младите българи все по-често се насочват към финансовите пазари вместо към традиционната инвестиция в недвижими имоти. Това сочат резултатите от мащабно европейско проучване, осъществено от глобална финтех компания. Анкетата, проведена в периода януари – юли, обхваща 1000 респонденти и разкрива интересни тенденции в предпочитанията на хората до 34-годишна възраст у нас. Макар 39% от анкетираните все още да избират имотите като сигурна инвестиция, над 40% от младите вече залагат на акции и борсово търгувани фондове, предава БНТ.

Снимка: iStock

Експерти посочват, че ключова роля в тази промяна играе развитието на финтех индустрията, която улеснява достъпа до финансовите пазари. За разлика от инвестицията в имоти, която изисква значителни суми и е по-неподвижна, ценните книжа предлагат гъвкавост, достъпност и възможност за моментна реакция на пазарните промени. Инвестиционният анализатор Здравко Пиринлиев обяснява пред БНТ, че при платформите за търговия човек може ежедневно да следи стойността на своето портфолио – дали е на печалба или загуба. При имотите обаче ситуацията е по-трудна: ако човек има нужда от част от вложената сума, не може да "изтегли" 10% от имота – трябва да продаде целия.

Даниел Дончев, изпълнителен директор в компания за управление на активи, подчертава и друго предимство на финансовите инструменти – възможността за диверсификация. Това означава, че инвестициите могат да се разпределят между различни компании, сектори и географски региони, което съществено намалява риска в сравнение с вложения, концентрирани само в един актив, какъвто е случаят с недвижимостта.

Експертите отчитат, че младите хора днес са значително по-информирани относно възможностите и спецификите на финансовите инструменти. Все пак те напомнят, че трябва да се внимава с кого се работи. Първата стъпка винаги трябва да е проверка в сайта на Комисията за финансов надзор, тъй като не липсват и недобросъвестни посредници. „Както има честни мениджъри, така има и такива, които не са добронамерени и могат да доведат до измами“, предупреждава Дончев.

Здравко Пиринлиев добавя, че въпреки обилната информация за пазара, основите на инвестирането не са толкова сложни. „Човек бързо може да се ориентира – какво е акция, какво е борсово търгуван фонд, какви са рисковете. Но винаги трябва да се има предвид, че риск от загуба на вложени средства съществува.“

