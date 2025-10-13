След 1 януари всички пощенски станции ще обменят до 1000 лв. в евро

Заявките за суми над 1000 лева ще се обработват в срок от 3 до 5 работни дни

След 1 януари 2026 година, само в 954 пощенски станции ще бъде възможна обмяната на левове в евро при суми над 1000 лева. Това съобщи Сабина Лазарова, председател на синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ, пред БНР. Тя припомни, че общо 2230 пощенски станции в населени места без банкови офиси ще извършват обмяната на валута.

Снимка: bTV

Във всички от тези 2230 станции ще може да се обменят суми до 1000 лева. От тях, 1954 станции ще приемат и заявки за по-големи суми – между 1000 и 10 000 лева. Според Лазарова е важно предварително да се провери в коя точно станция е възможно подаването на такава заявка.

Заявките за суми над 1000 лева ще се обработват в срок от 3 до 5 работни дни. Очаква се скоро да бъде публикуван официален списък на пощенските станции, които ще приемат и изпълняват тези заявки.

Обмяната на левове в евро чрез "Български пощи" ще продължи през цялата 2026 година. През първите шест месеца услугата ще бъде безплатна, а след това, за втората половина на годината, дружеството ще има право да въведе такса за извършване на обмяната.

Лазарова уточни, че служителите, които ще участват пряко в процеса по обмяна – както тези в пощенските станции, така и в главните каси – ще получат допълнително възнаграждение. Това е предвидено в разработения предварителен бюджет за периода, в който обмяната ще бъде без такса.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN