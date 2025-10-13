Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
След 1 януари всички пощенски станции ще обменят до 1000 лв. в евро
Заявките за суми над 1000 лева ще се обработват в срок от 3 до 5 работни дни
След 1 януари 2026 година, само в 954 пощенски станции ще бъде възможна обмяната на левове в евро при суми над 1000 лева. Това съобщи Сабина Лазарова, председател на синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ, пред БНР. Тя припомни, че общо 2230 пощенски станции в населени места без банкови офиси ще извършват обмяната на валута.
Във всички от тези 2230 станции ще може да се обменят суми до 1000 лева. От тях, 1954 станции ще приемат и заявки за по-големи суми – между 1000 и 10 000 лева. Според Лазарова е важно предварително да се провери в коя точно станция е възможно подаването на такава заявка.
Заявките за суми над 1000 лева ще се обработват в срок от 3 до 5 работни дни. Очаква се скоро да бъде публикуван официален списък на пощенските станции, които ще приемат и изпълняват тези заявки.
Обмяната на левове в евро чрез "Български пощи" ще продължи през цялата 2026 година. През първите шест месеца услугата ще бъде безплатна, а след това, за втората половина на годината, дружеството ще има право да въведе такса за извършване на обмяната.
Лазарова уточни, че служителите, които ще участват пряко в процеса по обмяна – както тези в пощенските станции, така и в главните каси – ще получат допълнително възнаграждение. Това е предвидено в разработения предварителен бюджет за периода, в който обмяната ще бъде без такса.
