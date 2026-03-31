Започна изграждането на първия модулен индустриален парк в България

Ето къде ще се намира обектът

Започна реализацията на проект за модулен индустриален парк край Пловдив, насочен към малкия и средния бизнес. Той предвижда изграждане на индустриални пространства с различно предназначение на локация в близост до околовръстния път на града.

Industrial Hub Plovdiv Ring West I се намира до кръговото кръстовище в посока Пазарджик на Пловдивския околовръстен път, предаде CityBuild. Проектът е първият от този тип в страната, базиран на модулен принцип.

Планирани са 17 индустриални помещения с обща площ от 4 968 кв.м, разпределени в две зони – EXPO и BASE. Всяко помещение ще бъде обособено като самостоятелен обект с отделни партиди за електро- и водоснабдяване.

Модулният подход позволява комбиниране и адаптиране на пространствата според нуждите на ползвателите. Предвижда се те да бъдат използвани за складови и логистични дейности, търговия, дистрибуция и услуги.

Проектът включва още изграждане на вътрешна инфраструктура, маневрени зони за товарни автомобили и паркоместа. Част от помещенията ще разполагат и със зарядни станции за електромобили.