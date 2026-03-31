Европейска страна въвежда горен таван на цените на горивата

Полша въвежда таван на цените на горивата като част от мерките за ограничаване на последиците от войната в Близкия изток. За най-масовия безоловен бензин А95 шофьорите ще плащат равностойността в злоти на 1,42 евро за литър. Бензин А98 ще струва най-много еквивалента на 1,56 евро, а цената на дизела ще достига до 1,75 евро за литър. Максималните нива ще се определят ежедневно от полското министерство на енергетиката, което също обяви намаляване на акцизите до 15 април, предава БНТ.

Продажбите над тези прагове ще се наказват с глоби до 230 000 евро, или един милион полски злоти. Новите регулации ще засегнат около 3500 собственици на бензиностанции в страната.

Какво се случва с цената на петрола за последното денонощие?

Междувременно цените на петрола остават сравнително стабилни в азиатската търговия, съобщава Асошиейтед прес, въпреки че войната в Близкия изток продължава вече пета седмица без ясни признаци за край. Фючърсите на суровия петрол Брент поевтиняха с 0,14% до 107,24 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI се понижи с 0,05% до 102,83 долара за барел.

През март цените на петрола нараснаха значително на фона на конфликта между САЩ, Израел и Иран, като Брентът е поскъпнал с над 40% от началото на военните действия. Пазарите остават силно волатилни заради постоянния поток от новини и ескалиращото напрежение, като според анализатори се наблюдава преход към по-предпазливо поведение и избягване на риск. Оптимизмът леко се засили след информация на „Уолстрийт джърнъл“, че Доналд Тръмп е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори при частично затворен Ормузки проток.