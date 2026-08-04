За какво българите харчат най-много пари през лятото

Планирайте предварително разходите си, съветват експерти

Лятото е сезонът на почивките, пътуванията и развлеченията, но и периодът, в който семейният бюджет е подложен на сериозно изпитание. Освен разходите за ваканция, много домакинства отделят средства за сезонни покупки, свободно време и различни активности за децата. Именно през летните месеци потреблението традиционно нараства, а някои на пръв поглед дребни покупки могат значително да увеличат общите разходи.

Ето кои са десетте основни пера, които най-силно натоварват бюджета на българите през лятото.

Почивки, хотели и нощувки

Най-голямото перо безспорно остава лятната ваканция. Независимо дали семействата избират българското Черноморие, Гърция или друга популярна дестинация, разходите за настаняване заемат значителен дял от бюджета. Цените варират от около 500евро за по-бюджетен престой до над 2000 евро за луксозна All Inclusive почивка.

Гориво и транспорт

Летните пътувания означават повече километри с автомобила, повече зареждания на гориво и допълнителни разходи за магистрални такси, винетки, паркинги и фериботи. Дори кратките уикенд екскурзии могат сериозно да увеличат транспортните разходи.

Храна и заведения

По време на отпуската мнозина предпочитат да се хранят навън, което неизбежно увеличава разходите. Ресторанти, плажни барове, кафенета и заведения за бързо хранене често се превръщат в ежедневна част от ваканцията.

Плажни принадлежности

Наемът на чадъри и шезлонги, покупката на слънцезащитна козметика, хавлии, плажни чанти, детски играчки и други аксесоари също оформят сериозно перо в летния бюджет.

Концерти, фестивали и културни събития

Лятото предлага богата програма от концерти, фестивали, театрални представления и кино на открито. Посещенията на подобни събития се превръщат във все по-предпочитан начин за прекарване на свободното време, но изискват допълнителни средства.

Аквапаркове и туристически атракции

Водните паркове, разходките с лодка, наемът на джетове, организираните екскурзии и различните туристически забавления често са сред най-големите допълнителни разходи по време на семейната почивка.

Нов летен гардероб

Преди отпуската много хора обновяват гардероба си с бански костюми, летни дрехи, сандали, слънчеви очила и други сезонни аксесоари. Макар тези покупки да изглеждат планирани, те също оказват осезаемо влияние върху бюджета.

Освежаване на дома

Горещите месеци често са време за малки ремонти, освежаване на жилището, грижа за двора или терасата, както и за покупка на климатици, вентилатори и друга техника за охлаждане.

Напитки и сладолед

Ежедневните покупки на минерална вода, безалкохолни напитки, студена бира, кафе и сладолед изглеждат незначителни поотделно, но в края на сезона могат да формират сериозна сума.

Детски лагери и летни занимания

За семействата с деца лятото е свързано и с разходи за детски лагери, спортни школи, зелени училища, езикови курсове и разнообразни занимания, които осигуряват активна ваканция на най-малките.

Експертите отбелязват, че именно през летните месеци потреблението традиционно се увеличава. Освен големите разходи за почивка, именно множеството ежедневни покупки - напитки, сладолед, развлечения и плажни услуги – често се оказват факторът, който най-силно натоварва семейния бюджет. Затова финансовите консултанти съветват домакинствата да планират предварително разходите си за отпуската и да предвидят резервен бюджет за непредвидени покупки, които почти неизбежно възникват по време на летния сезон.