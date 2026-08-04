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Свят Кои разходи в домакинството най-много натоварват бюджета и как да ги намалим?

Кои разходи в домакинството най-много натоварват бюджета и как да ги намалим?

bTV Бизнес екип

Вместо да прибягвате до драстични промени, можете да постигнете резултати чрез малки промени в домакинството

Сметките за домакинството са неизбежна част от ежемесечните разходи - наемът, комуналните услуги и различните абонаменти се натрупват независимо от семейния бюджет. Според Reader's Digest най-важното е да се знае къде отиват парите, как се използват ресурсите и кои сметки оказват най-голямо влияние върху бюджета.

1. Създаване на бюджет

Първата препоръка е създаването на бюджет, който поставя акцент върху най-големите разходи. Reader's Digest определя бюджетирането като една от най-ефективните, но често пренебрегвани стратегии за намаляване на сметките. Анализът на последните разходи показва къде се изразходват най-много средства и позволява вземането на решения, основани на реални данни, а не на предположения. Редовният преглед на сметките помага да се откриват навреме нарастващи разходи и да се предприемат мерки, преди те да се увеличат още. Този подход е ефективен, защото е насочен към постоянните месечни разходи, което води до устойчиви спестявания и по-голяма финансова гъвкавост.

Снимка: iStock

2. Разходите за жилище

Втората стратегия е намаляване на разходите за жилище чрез рефинансиране, подходящо време за договаряне и преговори. За собствениците на жилища рефинансирането на ипотеката при по-ниски лихви може значително да намали месечните плащания. Преминаването към двуседмични вноски също може да съкрати срока на кредита и да намали общата сума на платените лихви. Наемателите също имат възможност да постигнат по-добри условия, тъй като много наемодатели предпочитат сигурни наематели пред риска жилището да остане свободно. Подписването на договор през есента или зимата, когато търсенето е по-слабо, може да намали наема с до 7%. Общият принцип е, че разходите за жилище невинаги са фиксирани и често могат да бъдат оптимизирани без необходимост от преместване.

3. Хранителни разходи 

Третият съвет е да се намалят разходите за хранителни стоки чрез промяна в начина на пазаруване, а не в храненето. Според Reader's Digest навиците за покупки често водят до излишни разходи. Пазаруването в дните за зареждане на магазините увеличава вероятността да се намерят намалени продукти, а планирането на менюто според сезонните храни може да намали разходите за хранителни стоки с до 15%. Допълнителни спестявания могат да се постигнат чрез приложения за връщане на част от похарчените средства. Всички тези практики намаляват разхищението на храна, а не количеството на консумацията, което превръща хранителните продукти в една от най-бързите категории за реализиране на месечни икономии.

Снимка: iStock

4. Разходи за вода

Четвъртият начин е ограничаването на разходите за вода чрез малки промени в ежедневните навици. Reader's Digest отбелязва, че по-кратките душове намаляват потреблението, тъй като стандартният душ използва приблизително 2,5 галона вода в минута. Използването на режим за въздушно сушене при уредите също спестява вода и електроенергия, а повторното използване на една и съща чаша или бутилка през деня намалява честотата на пускане на съдомиялната машина. Тези лесни за прилагане промени не изискват големи инвестиции, но с времето водят до по-ниски сметки за комунални услуги, без да се нарушава ежедневният комфорт.

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5. Управление на разходите за отопление и охлаждане

Петата препоръка е по-ефективното управление на разходите за отопление и охлаждане. Според Reader's Digest използването на таванни вентилатори заедно с климатиците подобрява циркулацията на въздуха и позволява настройване на по-висока температура, без да се губи комфорт. Тежките завеси ограничават проникването на слънчева топлина, а добрата изолация на таванските помещения може да спести над 400 долара годишно в неизолирани домове. Проверката за течения и уплътняването на отвори предотвратяват загубата на климатизиран въздух, а интелигентните термостати осигуряват допълнителни икономии. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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