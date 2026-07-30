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БГ Бизнес Какво трябва да съдържа договорът с туроператор?

Какво трябва да съдържа договорът с туроператор?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какви са задълженията на туроператора?

В разгара на летния сезон много българи вече са направили своите резервации, а други тепърва организират почивката си. Изборът на туристически пакет обаче не се изчерпва само с намирането на добра цена. Преди да платим за пътуването, е важно внимателно да проверим както туроператора, така и условията в договора.

Проучването на оферти, сравняването на цени и проверката на условията са само част от подготовката за едно организирано пътуване. От Правата ми напомнят, че преди да сключим договор, туроператорът е задължен да ми предостави своите условия в писмена форма.

А преди да изберем конкретен туроператор, е добре да проверим дали той е вписан в регистъра на Министерството на туризма и дали има валидна застраховка „Отговорност на туроператора“.

Но какво трябва да съдържа самият договор?

Данни за туроператора и пътуването

В договора трябва ясно да са посочени данните на туроператора или туристическия агент - наименование, седалище и адрес на управление, телефон и електронна поща. Документът трябва да описва подробно и самото пътуване. В него следва да присъстват:

  • дестинацията и маршрутът
  • периодът на пътуването
  • датите и броят на нощувките
  • видът и категорията на транспортното средство
  • часовете на отпътуване и връщане
  • продължителността на междинните спирания
  • местоположението и категорията на местата за настаняване
  • основните характеристики на хотелите или другите места за престой
  • включените хранения
  • предвидените посещения, екскурзии и други туристически услуги

Важно е в договора да бъде записан и графикът за останалите плащания, ако цялата сума не се заплаща предварително.

Туроператорът е длъжен да не променя уговорената цена на организираното пътуване, освен в случаите, изрично посочени в договора. Туроператорът е длъжен да съхранява договора сключен между нас за 3 месеца от датата на сключването му. В договора трябва да са посочени съответните паспортни, визови и здравни изисквания, когато такива са приложими.

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Какво става, ако пътуването бъде отменено?

Неустойките са друга важна част от договора. В него трябва да са описани условията и размерът на сумите, които всяка от страните може да дължи при прекратяване на договора.

По правило колкото по-близо до датата на отпътуване е направен отказът от пътуването и колкото повече действия и разходи вече са извършени по организацията му, толкова по-големи могат да бъдат неустойките.

Затова туристите трябва да прочетат внимателно тези клаузи още преди да направят плащането.

Специалните изисквания също трябва да са записани

Ако туристът и туроператорът са се договорили за специфични изисквания или допълнителни условия, те също трябва да бъдат включени в договора.

Това е важно, защото устната уговорка сама по себе си не дава същата сигурност като изрично записаното условие в договора.

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Каква е отговорността на туроператора?

В договора трябва ясно да е посочено, че туроператорът носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в пакета.

Той е длъжен и да окаже съдействие на пътуващия, ако той изпадне в затруднение по време на пътуването. Затова трябва да има и актуални данни за контакт с местен представител на туроператора или с друго звено за контакт. Целта е при проблем туристът да може бързо да подаде сигнал и да получи съдействие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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