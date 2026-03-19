Втори сме в ЕС по ръст на почасовите възнаграждения

Ето какво сочат резултатите на Евростат

През четвъртото тримесечие на 2025 г. разходите за отработен час са се увеличили с 3,3 на сто в еврозоната и с 3,7 на сто в Европейския съюз на годишна база, сочат публикувани днес данни на Евростат.

Основните компоненти на разходите за труд – възнагражденията и другите разходи (извън тези за възнаграждения - осигуровки, социални придобивки и др.) – също бележат ръст. В еврозоната почасовите възнаграждения са нараснали с 3 на сто, а разходите извън заплатите – с 4,4 на сто. За ЕС увеличението е съответно 3,4 на сто за заплатите и 4,5 на сто за останалите разходи.

По икономически дейности в еврозоната разходите за труд нарастват с 3,5 на сто в обществената сфера и с 3,2 на сто в т. нар. бизнес икономика (обхващаща повечето дейности в частния сектор - бел. ред). Най-слаб ръст се наблюдава в промишлеността (2,5 на сто), докато в строителството увеличението достига 4 на сто, а при услугите е 3,4 на сто. В ЕС растежът е 3,7 на сто и за двете основни сфери на икономиката, като по сектори ръстовете са съответно 3,1 на сто в промишлеността, 4,5 на сто в строителството и 3,9 на сто в услугите, пише БТА.

Сред икономическите дейности в ЕС най-голямо увеличение на почасовите възнаграждения е регистрирано при дейностите с недвижими имоти (4,6 на сто), следвани от професионалните и научни дейности (4,5 на сто), образованието (4,4 на сто), както и строителството и транспорта (по 4,1 на сто). Най-нисък ръст има при електроенергията и газа (2,7 на сто) и преработващата промишленост (2,8 на сто), докато в добивната индустрия има спад от 1,2 на сто.

България остава сред лидерите по ръст на почасовите възнаграждения

Данните показват, че България остава сред страните с най-високо увеличение на почасовите възнаграждения в ЕС през четвъртото тримесечие на 2025 г. На годишна база ръстът достига 13,8 на сто, което нарежда страната на второ място след Словения (19,1 на сто) и пред Хърватия (10,5 на сто).

През третото тримесечие на 2025 г. страната ни, с ръст от 12,4 на сто, беше на първо място по ръст на възнагражденията в ЕС на годишна база.

За сравнение, значително по-ниски увеличения са отчетени във водещи икономики като Франция (1,1 на сто), Италия (2,3 на сто), Дания (2,5 на сто), Финландия (2,6 на сто), Германия и Кипър (по 2,7 на сто), а в Малта е регистриран спад от 3,9 на сто.

