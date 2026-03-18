България е сред страните с най-малко свободни позиции в ЕС

Кои страни са водещи в класацията?

България е била сред трите държави в Европейския съюз с най-нисък коефициент на свободните работни места през четвъртото тримесечие на 2025 г. – позиция, която страната заемаше и през първите три тримесечия на същата година. Това показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес на официалната му страница, предава БТА.

Снимка: iStock

В България делът на незаетите работни места от общия брой позиции, измерван чрез коефициента на свободните работни места, е останал на ниво от 0,8 на сто през периода октомври – декември. До това равнище показателят спадна още през предходното тримесечие. През първото и второто тримесечие на миналата година той беше 0,9 на сто, сочат данните на Евростат.

През последните три месеца на 2025 г. единствено Румъния (0,6 на сто) и Полша (0,7 на сто) са били с по-нисък дял на свободните работни места от България. Данните за Франция и Италия обаче не са съпоставими с тези на останалите страни от ЕС, а за Дания липсва информация за този показател, уточнява европейската статистическа служба.

За същия период равнището на свободните работни места в еврозоната е достигнало 2,2 на сто, което е леко увеличение спрямо 2,1 на сто през третото тримесечие. Свободните работни места в страните от еврозоната са били 2,1 на сто в промишлеността и строителството и 2,4 на сто в сектора на услугите. В рамките на целия Европейски съюз равнището на свободните работни места е било 2 на сто, без промяна спрямо предходното тримесечие. В промишлеността и строителството показателят е бил 1,9 на сто, а в услугите – 2,2 на сто.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN