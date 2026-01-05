BGN → EUR
БГ Бизнес Всички индекси на БФБ са на печеливша територия в първата търговска сесия в евро

Всички индекси на БФБ са на печеливша територия в първата търговска сесия в евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

БФБ от днес и нашият капиталов пазар не е само национална платформа и национален пазар, каза изпълнителният директор Маню Моравенов

Всички индекси на Българската фондова борса са на печеливша територия в първата търговска сесия в евро. На официална церемония изпълнителният директор на борсата Маню Моравенов изрази увереност, че предстои добра година за капиталовия пазар у нас,

"Смятам, че Българската фондова борса от днес и нашият капиталов пазар не е само национална платформа и национален пазар, а вече европейска платформа, на която се срещат и добрите идеи намират капитал, а добрите компании - растеж. Аз съм убеден, че за българския капиталов пазар стартира нов инвестиционен цикъл, цикъл на растеж, на доверие", каза той, цитиран от БНР.

Заради паркиране на поляна жена дължи хиляди долари глоба

От своя страна председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански очерта развитието на първичното публично предлагане на държавни ценни книжа за индивидуални инвеститори и развитието на мултифондовете като приоритети на небанковия сектор.

След като САЩ превземат Венецуела: Цената на златото поскъпва

"Именно тези две цели, ако реализираме тази година, считам, че ще бъде много по-ползотворно за пазара", допълни Големански.

