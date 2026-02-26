Дефицитът е значително по-малък спрямо рекордните 7,9 млрд. евро през 2024 г.

Европейската централна банка съобщи, че е отчела трета поредна годишна загуба през 2025 г. заради продължаващия ефект от рекордната серия повишения на лихвените проценти.

През миналата година ЕЦБ е на загуба от 1,25 милиарда евро, което е значително по-малко спрямо рекордния дефицит от 7,9 милиарда евро през 2024 г.

През 2023 г. базираната във Франкфурт институция отчете първата си годишна загуба от близо две десетилетия след агресивните увеличения на лихвите с цел овладяване на инфлационния скок, предизвикан от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

Освен че оскъпиха кредитирането за домакинствата и бизнеса в 21-те държави от еврозоната, повишенията натежаха сериозно и върху баланса на самата ЕЦБ.

Преди началото на цикъла на затягане през 2022 г. централната банка поддържаше лихвите на ниски равнища в продължение на години.

„Загубите от 2022 г. насам идват след дълъг период на значителни печалби и са резултат от политически действия, които бяха необходими за овладяване на инфлацията“, посочиха от институцията.

Инфлацията вече се е понижила значително и през януари е била под целевото равнище на ЕЦБ от два процента. От средата на 2024 г. централната банка започна да понижава лихвените проценти.

Ефектът от намаленията обаче ще се усети с известно закъснение.

Въпреки това ЕЦБ отбеляза, че лихвените разходи през 2025 г. вече са значително по-ниски спрямо 2024 г. и прогнозира връщане към печалба още тази или следващата година.

Централната банка подчерта също, че може да функционира ефективно „независимо от евентуални загуби“, предаде БГНЕС.

В изказване пред Европейския парламент председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че еврозоната е била изправена пред „изключително предизвикателна среда през последните години, като високата инфлация засегна както домакинствата, така и предприятията“.

„Вече можем да видим, че усилията ни за овладяване на инфлацията дават резултат“, добави тя.

