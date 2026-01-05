BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.175 BGN
Петрол
59.82 $/барел
Bitcoin
$92,591.3
Последвайте ни
1 USD
1.175 BGN
Петрол
59.82 $/барел
Bitcoin
$92,591.3
Свят Заради паркиране на поляна жена дължи хиляди долари глоба

Заради паркиране на поляна жена дължи хиляди долари глоба

bTV Бизнес екип

Случаят започва още през 2019 г.

Една на пръв поглед дребна постъпка се превърна в сериозен финансов кошмар за жена от щата Флорида. Заради това, че паркирала автомобила си частично върху тревната площ пред дома си, срещу нея започнали да се начисляват глоби от по 250 долара, които с течение на времето достигнали общ размер от 165 250 долара, пише Biznis Kurir.

Случаят започва още през 2019 г., когато жената е санкционирана за нарушение на местните разпоредби за паркиране в град Лантана. Съгласно правилата глобата е дневна и продължава да се начислява, докато нарушението не бъде отстранено. Поради ограниченото пространство за паркиране, както и липсата на възможност да оставя автомобила си на улицата, тя не разполагала с реална алтернатива.

Разкрито е колко всъщност печели първата дама на Европейската централна банка

По данни от съдебни документи, жената е уведомила общинските власти и е потърсила съдействие за намиране на решение, но контактът с институциите останал без резултат. В резултат на това санкциите продължили да се трупат с години, без тя да осъзнава реалния мащаб на нарастващия дълг.

Това са дестинациите, до които Ryanair спира полетите си през 2026 г.

С времето към задълженията били добавени и други глоби, свързани с поддръжката на имота – включително за пукнатини по алеята към къщата и за повредена ограда след буря, докато тя чакала обезщетение от застрахователя. Така финансовата тежест се увеличила значително.

Жената разбрала за пълния размер на задълженията си едва когато направила опит да рефинансира кредита на жилището си. Въпреки че законите на Флорида я защитават от принудителна загуба на дома, юристи предупреждават, че подобни натрупани санкции на практика обезценяват имота и сериозно ограничават възможността той да бъде продаден или използван като основа за ново начало.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата