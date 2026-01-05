Заради паркиране на поляна жена дължи хиляди долари глоба

Случаят започва още през 2019 г.

Една на пръв поглед дребна постъпка се превърна в сериозен финансов кошмар за жена от щата Флорида. Заради това, че паркирала автомобила си частично върху тревната площ пред дома си, срещу нея започнали да се начисляват глоби от по 250 долара, които с течение на времето достигнали общ размер от 165 250 долара, пише Biznis Kurir.

Случаят започва още през 2019 г., когато жената е санкционирана за нарушение на местните разпоредби за паркиране в град Лантана. Съгласно правилата глобата е дневна и продължава да се начислява, докато нарушението не бъде отстранено. Поради ограниченото пространство за паркиране, както и липсата на възможност да оставя автомобила си на улицата, тя не разполагала с реална алтернатива.

По данни от съдебни документи, жената е уведомила общинските власти и е потърсила съдействие за намиране на решение, но контактът с институциите останал без резултат. В резултат на това санкциите продължили да се трупат с години, без тя да осъзнава реалния мащаб на нарастващия дълг.

С времето към задълженията били добавени и други глоби, свързани с поддръжката на имота – включително за пукнатини по алеята към къщата и за повредена ограда след буря, докато тя чакала обезщетение от застрахователя. Така финансовата тежест се увеличила значително.

Жената разбрала за пълния размер на задълженията си едва когато направила опит да рефинансира кредита на жилището си. Въпреки че законите на Флорида я защитават от принудителна загуба на дома, юристи предупреждават, че подобни натрупани санкции на практика обезценяват имота и сериозно ограничават възможността той да бъде продаден или използван като основа за ново начало.

