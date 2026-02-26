По-високи цени от 1 март: С колко ще поскъпне водата в Плевен?

Новите цени са съобразени и с актуализираната стойност, по която ВиК – Плевен ще закупува вода от ВиК АД - Ловеч

Водоснабдяване и Канализация ЕООД - Плевен (ВиК) съобщи за актуализирани цени на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Новите тарифи ще влязат в сила от 1 март, информираха от дружеството. Съгласно обявените стойности, цената за доставяне на вода ще бъде 1,693 евро за куб. м, за отвеждане на отпадъчни води – 0,205 евро/куб. м, а за пречистване – 0,400 евро/куб. м за битови потребители. За промишлени и стопански клиенти цената за пречистване ще се определя според степента на замърсяване и ще варира между 0,454 и 0,938 евро/куб. м. Посочените цени са без включен ДДС.

Снимка: iStock

Предходната корекция на цените на водата в област Плевен беше направена в началото на юли миналата година. Тогава доставката на вода струваше 3,097 лв./куб. м, отвеждането на отпадъчни води – 0,361 лв./куб. м, а пречистването за битови потребители – 0,729 лв./куб. м. За промишлени и стопански абонати тарифите варираха между 0,827 и 1,710 лв./куб. м.

От ВиК – Плевен уточняват, че актуализацията произтича от одобрените от КЕВР бизнес планове за развитие и дейност на дружеството. Според съобщението промяната е необходима, за да бъдат покрити оперативните разходи, разходите за електроенергия и осигуровки, както и за изпълнение на инвестиционната програма, насочена към подобряване качеството и сигурността на услугите.

Новите цени са съобразени и с актуализираната стойност, по която ВиК – Плевен ще закупува вода от ВиК АД - Ловеч за снабдяването на Плевен, Червен бряг и още девет населени места в областта, които получават питейна вода от водоснабдителните групи „Черни Осъм“ и „Златна Панега“. От дружеството припомнят, че в началото на годината бе взето решение временно да се отложи въвеждането на новите цени с оглед адаптацията към еврото.

Снимка: iStock

От ВиК – Плевен допълват, че през изминалата година са вложени над 4 млн. лева собствени средства за повишаване качеството на услугите в региона. В рамките на инвестиционната програма за 2026 г. предстои проектиране и изграждане на обект „Изграждане на водопровод за подхранване на шахтови кладенци от ВГ „Биволаре“ през инфилтрационни ровове“ на стойност 3,5 млн. евро. След реализацията му ще се увеличат добиваните водни количества от основната за Плевен водоснабдителна група „Биволаре“ и ще се гарантира непрекъснатост на услугата.

В бизнес плана за настоящата година е заложена и подмяна на помпени агрегати в цялата област с по-енергийно ефективни съоръжения. Предвидени са ремонти на помпени станции и резервоари, възстановяване на стари и изграждане на нови водоизточници, както и подмяна и рехабилитация на 23 км амортизирана водопроводна мрежа. Планирано е още обследване на 41 км мрежа, зониране и управление на налягането, както и закупуване и монтаж на приходни водомери, включително с дистанционно отчитане.

Както съобщи БТА, в момента се изпълнява един от големите ВиК инфраструктурни проекти в Плевен, част от програмата за справяне с водната криза в града и региона. Продължава подмяната на вътрешната водопреносна мрежа по две от централните улици – „Сан Стефано“ и „Шипка“.

