Квадратният метър в София стигна рекорд от 10 000 евро, ето къде

Имотният пазар в София преминава през период на изключително динамично развитие. Почти всеки ден в столицата започва или приключва изграждането на нови жилищни проекти. Един конкретен обект обаче привлича специалното внимание на експертите и обществеността. Става въпрос за новата кооперация на ул. „Оборище“ 26. Тя е построена на мястото на бившата Телефонна палата. Според брокери именно този проект е предизвикал безпрецедентен скок на цените в района на Докторската градина.

Цените на апартаментите в сградата на ул. „Оборище“ 26 достигнаха рекордните 10 000 евро на квадратен метър. Този факт беше потвърден от анализатора Росен Петров през февруари 2026 г. Проектът вече разполага с разрешение за ползване (Акт 16). Документът е издаден в края на 2025 г. Управлението на обекта се осъществява от компанията Park Lane Developments.

В края на 2025 г. сградата получи разрешение за ползване – поясняват от фирмата. Към момента обектите са предадени на собствениците, които извършват довършителни работи в апартаментите и търговските пространства. През пролетта предстои финализиране на средата около сградата с допълнително озеленяване. Инвеститорът е благоустроил тротоара около сградата с нови плочи, които са в синхрон с цялостната визия на сградата.

Продажбите в сградата са преминали през три основни етапа. Преди 2022 г. имотите са предлагани „на зелено“ за 5000 евро на кв.м. По това време цените в района варираха между 4000 и 4500 евро. Въпреки високата първоначална вноска от 30%, купувачи не липсваха. Втората вълна от продажби започна при цена от 8000 евро на кв.м. Последните сделки бяха финализирани при нива от 10 000 евро на кв.м. В социалните мрежи се появяват твърдения дори за цени от 12 000 евро.

Цените на обектите в сградата са били определени в съответствие с пазарните нива към момента на продажбата за имоти от този клас и на тази локация – отговарят оттам. – Не можем да коментираме конкретни стойности, тъй като са търговска тайна и подлежат на клауза за конфиденциалност.

Сградата включва само 12 луксозни апартамента с площ между 180 и 360 квадратни метра. Разпределенията са разнообразни – от жилища с две спални до просторни апартаменти с пет спални. Всяка спалня разполага със самостоятелна баня. Проектът предлага и две подземни нива с общо 35 паркоместа. Проектант е студиото на арх. Николай Марио. Архитектурата предизвика дискусии относно съответствието й с историческия облик на зоната „Докторски паметник“.

Сградата е реализирана по висок стандарт, с използване на естествени и устойчиви във времето материали и с особено внимание към детайла, предаде „24 часа“. Архитектурната концепция залага на съвременно, изчистено формообразуване, съобразено както с градоустройствените изисквания, включително за заобляне на ъгъла на парцела – така и с функционалните изисквания за пълна светла височина на прозорците. Стилистиката е модерна, с деликатна препратка към предходната сграда на БТК, съществувала на същото място.

Пазарният контекст в София показва сериозни разлики в ценовите нива. Средната цена за имоти в столицата е около 2300 евро на кв.м. В квартал „Хладилника“ стойностите достигат до 3400 евро в определени сгради. Районът на Центъра и Докторската градина остава най-скъп с наеми за двустайни апартаменти над 900 евро. За сравнение, в Гръцката махала във Варна цените варират между 2000 и 3200 евро на кв.м. Луксозните къщи в Бистрица често надхвърлят сумата от 400000 евро.

Експертите отбелязват, че ново строителство в тази част на София се появява изключително рядко. Това поставя инвеститорите в много изгодна позиция. Ръстът на цените на ул. „Оборище“ 26 вече е насърчил и други предприемачи в района. Сходни нива се наблюдават при нови кооперации срещу Испанската гимназия. Пазарът очаква стабилизация, но интересът към премиум имоти остава висок.

