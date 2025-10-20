Всеки трети работодател у нас планира да наеме нови хора

В битката за таланти вече не е въпрос на избор, а на оцеляване

Проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) показва, че близо всеки трети работодател планира да разшири екипите си в периода октомври 2025 г. – март 2026 г.

Проучването, обхващащо мненията на 1017 работодатели от 12 индустрии, отчита стабилен оптимизъм на пазара на труда. Докато 28% предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения, а 38% ще запазят настоящия си състав. Така нетният коефициент на заетост достига +6%, което е ръст от три процентни пункта спрямо предходния изследван период.

„Компаниите трябва да инвестират в задържане на хората си“

„Въпреки турбулентната икономическа среда и геополитическата несигурност търсенето на кадри остава устойчиво. Компаниите все повече осъзнават, че в битката за таланти не е достатъчно просто да наемат специалисти – те трябва активно да инвестират в стратегии за тяхното задържане и развитие. Виждаме как успешните организации преосмислят подходите си към управление на персонала, предлагат гъвкави работни модели и създават възможности за професионален растеж. Това вече не е въпрос на избор, а на оцеляване,“ коментира Надя Василева, председател на БКЗ.

По думите ѝ, успешните организации преосмислят подходите си към управлението на персонала, предлагайки гъвкави работни модели и възможности за професионален растеж – тенденция, която ще се задълбочава през следващите месеци.

Недостиг на кадри и нужда от миграционна политика

Въпреки положителните сигнали, недостигът на работна ръка остава сериозно предизвикателство.

„Интересен е фактът, че с оглед на нуждата на икономиката ни от поне 300 000 работници само 23% от анкетираните работодатели имат или биха наели хора от трети страни. Това ясно показва, че България трябва да разработи целенасочена миграционна политика, ясна държавна стратегия и законодателство, което да улесни и ускори процеса по привличане на специалисти отвън,“ допълни тя.

ИТ секторът – двигател на растежа

Най-оптимистични очаквания за наемане на нови служители има в сектора на информационните технологии (+23%), следван от:

Производството (+18%)

Търговията на едро и дребно (+16%)

Финансовите и застрахователни дейности, недвижимите имоти и бизнес услугите (+14%)

Позитивни, макар и по-умерени прогнози се наблюдават и в Хотелиерство и ресторантьорство (+9%), строителство (+8%), аутсорсинг (+7%), транспорт и комуникации (+6%), публичен сектор (+3%) и енергетика (+1%).

Регионални различия

Най-силен растеж на заетостта се очаква в София (+65%) и Пловдив (+17%).

В същото време прогнозите за Варна (+8%) и Бургас (+8%) се понижават леко спрямо предходното полугодие, докато в Русе (+2%) остават стабилни.

