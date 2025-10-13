4 сектора в България се задъхват от липса на кадри – ето кои са те

Все повече компании осъзнават, че трябва да търсят служители още от студентските скамейки

Недостигът на кадри вече оказва осезаемо влияние върху икономиката на страната. Все повече бизнеси се развиват по-бавно от желанието си заради липсата на персонал, показват данните на компаниите. Това принуждава различни дружества и браншови организации да търсят нови начини за привличане на работници, съобщава БНТ.

Един от секторите с най-сериозен недостиг е строителството. Фирмите вече внасят работници от трети страни извън Европейския съюз, а в бранша е създадена и специална онлайн платформа за намиране на работа и за привличане на българи от чужбина обратно у нас.

„В последните години браншът ни е в подем. Мога да кажа, че от тази година за първи път от създаването на камарата имаме повече от 8000 регистрирани строители в централния и професионален регистър. Но като цяло ние определено имаме нужда от работна ръка“, обясни Любомир Качамаков, член на УС на Камарата на строителите в България.

Все повече компании осъзнават, че трябва да търсят служители още от студентските скамейки. Затова представители на бизнеса се срещат със студенти от УАСГ в края на седмицата.

„Аз уча строително инженерство и искам да се занимавам със строеж на мостове. По принцип се надявам заплащането за строителни инженери да е доста високо и се надявам да намеря добра реализация в България и възможности за работа в чужбина“, казва Невена Оракова, студент в УАСГ.

Сериозен недостиг на хора има и в здравеопазването, селското стопанство и туризма.

„Това, което виждаме, е една много противоречива картина – рекордна заетост, падаме под 5% безработица. Няма да се учудя, ако стигнем и 4%. От другата страна – рекордно връщане на българи от чужбина, а от третата – рекорден внос на работници. И въпреки това остават поне 200 хиляди свободни работни места“, заяви Георги Първанов, експерт по човешки ресурси.

Качамаков допълни, че няма точна статистика колко работници са необходими на строителния сектор, но със сигурност броят им не е малък. По думите му, в неговата фирма персоналът може да се увеличи с поне 10%, ако се намерят квалифицирани кадри.

Една от големите вериги магазини у нас е решила кадровия проблем, като подготвя служители още от училище. Компанията наема ученици за ваканционна и почасова работа и отпуска стипендии на студенти, които след завършване започват работа в дружеството.

Според експерти една от най-реалистичните възможности за справяне с недостига е връщането на българи от чужбина. Това обаче все още не се случва с необходимите темпове. Една от основните пречки остават ниските заплати. Макар статистиката да отчита увеличение на възнагражденията, те все още не са достатъчно привлекателни, за да задържат специалистите у нас.

Въпреки сериозния недостиг на кадри в ключови отрасли, има и сектори с обратната тенденция – излишък на специалисти и почти липса на работни места. Такива са финансите, банковото дело и застраховането.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN