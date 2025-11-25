Най-известния бранд в света на бижутата съкращава дейността си в родната си Австрия

Приходите са добри, но какви са причините?

Австрийската компания със 130-годишна традиция обяви, че ще намали броя на служителите от 2480 на 2100. Част от съкращението ще бъде чрез пенсиониране и доброволно напускане, а част чрез съкращения, съобщиха австрийски медии, цитирано от Forbes.

Компанията има шест фабрики. В допълнение към Ватенс, производствените им места включват Суботица, Сърбия, Индия, Виетнам и две фабрики в Тайланд.

Числата са добри...

Снимка: iStock

Очаква се преструктурирането на централното място в Тирол, Австрия, да приключи в рамките на една година. При обявяването на преструктурирането, мениджърът на локацията на Wattens и директор „Човешки ресурси“ Жером Дандрийо заяви, че групата постига „стабилни бизнес резултати“ благодарение на добрата ситуация на пазара на бижута. Единственото изключение е Китай. Както съобщават чуждестранни бизнес медии, търсенето на луксозни продукти от Европа е спаднало рязко там, което се усеща от повечето известни марки.

Swarovski има приходи от 1,9 милиарда долара миналата година и оперативна печалба за първи път от пет години. Не е известно как се представя компанията тази година.

Причината за съкращенията в Австрия, според Дандрийо, е, че заводът във Ватенс е предназначен предимно за производство на продукти за продажба на компании, което е в упадък. Почти половината от производството на компанията във Ватенс са кристали, които се продават на други компании за използване в техните продукти.

Дандрийо спомена и трудностите в автомобилната индустрия, която е донесла на Swarovski много поръчки през последните години. Подразделението Swarovski Mobility предлага на пазара кристали за употреба в премиум марки автомобили.

Той споменава и високата разходна тежест за индустриалните компании в северните съседи, включително за труд, енергия и суровини. Всичко това води до по-ниско използване на капацитета в централното местоположение на компанията.

Синдикатите обсъждат тактиките за рязане на салам

Снимка: iStock

Като част от програмата за преструктуриране, компанията (в допълнение към съкращенията) е предложила на всички служители възможността да намалят работното си време с 10 процента. Тя също така премахва третата, нощна смяна, която според Дандрийо струва „милиони“.

„Ако не действаме сега, ще трябва да вземем още по-трудни решения след година“, каза Дандрийо.

Решението на ръководството предизвика известно недоволство сред местните политици и синдикатите. Докато работническият съвет прие решението с разбиране, местният синдикален клон го оцени като „фалит“ на австрийския офис на компанията.

Досега са използвали тактиката на салама, като са го режели на парчета, но сега останалото се прехвърля през месомелачка с главоломна скорост, каза Ервин Цангерл, президент на Тиролската трудова камара . Той смята, че това е отражение на факта, че компанията иска да затвори обекта.

Компанията отрече това, Дандрийо заяви, че вярват в това място и че планират да инвестират 150 милиона евро в Тирол през следващите пет години.

