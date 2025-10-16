Влизането на България в Шенген е откраднало клиентите от магазините в Гърция

Ето защо

Глад за работна ръка ще покачи цената на зехтина в Гърция, а влизането на България в Шенген открадна клиентите на магазините в Северна Гърция, коментират гръцки медии.

Производителите на маслини и зехтин от Северна Гърция съобщават, че има риск от покачване на цената на зехтина, защото липсват работници за събиране на маслините. Плащат вече по 100 евро на ден и въпреки това няма желаещи да работят. Нямаме материал за производство на търсения зехтин от Халкидики, оплакват се производителите, цитирани от БНР.

В изявление председателят на търговската камара в Солун Панделис Филипидис съобщи, че затварят магазини и бензиностанции в района, защото клиентите им си пазаруват от България. В съседните български градове всичко е по-евтино - стоки и услуги.

Бензиностанциите са подложени на нелоялна конкуренция от страна на българските им колеги и много фалираха, каза Филипидис. Драматична е ситуацията в Родопи, Серес, Драма и Ксанти. Федерацията на собствениците на бензиностанции поиска промяна в акциза на горивата на пограничните райони, за да се намалят цените на горивата.

Хранителни стоки, дрехи и услуги са много по-евтини в България и влизането на страната в Шенген насочи още повече гръцките потребители към българския пазар, съобщават гръцките медии.

Търговията в Северна Гърция преживява трудности не само от цените в България, но и поради липса на средства от гърците, които рязко ограничиха покупките си.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN