Вдигат заплатите в в градския транспорт: С колко се увеличават?

Тази сума ще бъде добавена към основните възнаграждения на всички категории служители

Заплатите на работещите в градския транспорт ще се увеличат с 5% със задна дата от 1 януари 2026 г.. Споразумението обхваща служителите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД и има за цел да гарантира достойни доходи, финансова стабилност на сектора и преодоляване на кадровия дефицит, пишат БНТ.

Увеличението

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Договореното увеличение е изчислено като абсолютна стойност върху средната основна заплата на водачите, което се равнява на 62 евро. Тази сума ще бъде добавена към основните възнаграждения на всички категории служители в дружествата, като по този начин се избягват вътрешни дисбаланси между различните групи персонал.

Големите протести

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Припомняме, че през 2025 г. Сфия остана без нормално функциониращ транспорт за 6 дни. Тогава сегашният министър на иновациите и дигиталната трансформация и бивш заместник-кмет по финанси и здравеопазване в София, Иван Василев, обяви в ефира на БНТ, че заплатите на шофьорите и ватманите в момента варират между 3500 и 4600 лв. Това включва базовото възнаграждение и различни бонуси, допълнителни заплащания за нощен труд, работа през уикенди и извънреден труд.

През 2024 г. от 1 ноември се въведе бонусна система заплащане в столичния автотранспорт и електротранспорт. В подписаното споразумение е записано, че се въвеждат три категории по натовареност за „Столичен автотранспорт“ и две категории по натовареност за „Столичен електротранспорт“. Километричният пробег за най-тежката категория (3-та) в наземните оператори ще бъде на стойност 0.013% от минималната работна заплата. Бонусите за сервизните работници и административния персонал ще бъдат 80% от средния бонус на шофьорите, се посочва още в съобщението. Средният бонус е на стойност от 291 лв.