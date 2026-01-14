BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1654 BGN
Петрол
63.84 $/барел
Bitcoin
$95,052.9
Последвайте ни
1 USD
1.1654 BGN
Петрол
63.84 $/барел
Bitcoin
$95,052.9
БГ Бизнес Газът в Европа поскъпва над 32 евро за мегаватчас

Газът в Европа поскъпва над 32 евро за мегаватчас

bTV Бизнес екип

Студените периоди през последните дни доведоха до ускорено изтегляне на газ от европейските хранилища

Цените на природния газ в Европа надхвърлиха 32 евро за мегаватчас (MWh), достигайки най-високото си ниво от началото на ноември 2025 г. Това се дължи на комбинация от рискове, свързани с по-студено време, по-ниски нива на запасите и нарастващи геополитически опасения относно доставките на втечнен природен газ (LNG). Прогнозите за следващите десет дни сочат, че температурите ще останат над средните стойности за сезона, но моделите показват възможно завръщане на студовете към края на януари, което може допълнително да засили търсенето на газ, предава БНР. 

Снимка: Ройтерс

Студените периоди през последните дни доведоха до ускорено изтегляне на газ от европейските хранилища, които към 12 януари бяха запълнени на около 53,7%, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE). Това е значително по-ниско в сравнение със същия период миналата година, когато нивото на запълване беше 65,78%.

Геополитическото напрежение също се засили, след като се появиха информации, че САЩ разглеждат възможността за военни и кибермерки срещу Иран. Това повдигна опасения за потенциални прекъсвания в глобалните потоци от LNG, което е особено важно за Европа, която значително намали доставките на газ по тръбопроводи от Русия.

НСИ отчита 3,1% ръст на търговския оборот спрямо ноември 2024 г.

Миналата година вносът на втечнен природен газ в Европа за първи път надмина доставките по тръбопроводи, подчертавайки нарастващата уязвимост на континента към глобални шокове при доставките. Към 12:45 българско време фючърсите на нидерландския газов хъб TTF за февруари поскъпват с почти 3% до 32,40 евро/MWh най-високата цена от 4 ноември 2025 г. Фючърсите за март се търгуват около 31,50 евро/MWh, а за април, в края на отоплителния сезон, около 28,50 евро/MWh.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата