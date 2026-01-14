Газът в Европа поскъпва над 32 евро за мегаватчас

Студените периоди през последните дни доведоха до ускорено изтегляне на газ от европейските хранилища

Цените на природния газ в Европа надхвърлиха 32 евро за мегаватчас (MWh), достигайки най-високото си ниво от началото на ноември 2025 г. Това се дължи на комбинация от рискове, свързани с по-студено време, по-ниски нива на запасите и нарастващи геополитически опасения относно доставките на втечнен природен газ (LNG). Прогнозите за следващите десет дни сочат, че температурите ще останат над средните стойности за сезона, но моделите показват възможно завръщане на студовете към края на януари, което може допълнително да засили търсенето на газ, предава БНР.

Снимка: Ройтерс

Студените периоди през последните дни доведоха до ускорено изтегляне на газ от европейските хранилища, които към 12 януари бяха запълнени на около 53,7%, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE). Това е значително по-ниско в сравнение със същия период миналата година, когато нивото на запълване беше 65,78%.

Геополитическото напрежение също се засили, след като се появиха информации, че САЩ разглеждат възможността за военни и кибермерки срещу Иран. Това повдигна опасения за потенциални прекъсвания в глобалните потоци от LNG, което е особено важно за Европа, която значително намали доставките на газ по тръбопроводи от Русия.

Миналата година вносът на втечнен природен газ в Европа за първи път надмина доставките по тръбопроводи, подчертавайки нарастващата уязвимост на континента към глобални шокове при доставките. Към 12:45 българско време фючърсите на нидерландския газов хъб TTF за февруари поскъпват с почти 3% до 32,40 евро/MWh – най-високата цена от 4 ноември 2025 г. Фючърсите за март се търгуват около 31,50 евро/MWh, а за април, в края на отоплителния сезон, – около 28,50 евро/MWh.

