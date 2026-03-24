×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1596 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$70,389.2
Последвайте ни
В този сектор у нас заплатите растат най-много

В този сектор у нас заплатите растат най-много

Ето и къде ръстът е най-малък

Разходите за труд в България продължават да растат с много висока скорост. Абсолютен рекордьор е бизнесът с недвижими имоти - с 22.5% скок за година. По петите му е строителството, където повишението е с 20,1%. 

"Разходи за труд" е широко понятие, което включва възнагражденията, здравните и социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя, обезщетения, надбавки и др. 

Статистиката работи със сухи числа и обобщени данни и не обяснява защо са високи и защо растат разходите за труд. В различните сектори и на микро ниво причините са различни. Например недостигът на кадри е фактор, който оказва натиск на увеличаване на възнагражденията и добавките, пише "Сега".  

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средно за България почасовите разходи за труд са с 14% по-големи в сравнение с година по-рано, показват данните на НСИ, публикувани в понеделник. И докато в имотите и строителство тези плащания хвърчат, на другия полюс - в енергетиката (ток, парно, газ), увеличението е почти символично - с 3%.

Данните на Евростат показват, че  България е на второ място в ЕС по ръст на почасовите възнаграждения (с 13.8%) през четвъртото тримесечие на 2025 г. Само Словения отчита още по-голямо повишение - 19,1 на сто,  а Хърватия е трета с 10,5 на сто. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Тагове

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата