В този сектор у нас заплатите растат най-много

Ето и къде ръстът е най-малък

Разходите за труд в България продължават да растат с много висока скорост. Абсолютен рекордьор е бизнесът с недвижими имоти - с 22.5% скок за година. По петите му е строителството, където повишението е с 20,1%.

"Разходи за труд" е широко понятие, което включва възнагражденията, здравните и социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя, обезщетения, надбавки и др.

Статистиката работи със сухи числа и обобщени данни и не обяснява защо са високи и защо растат разходите за труд. В различните сектори и на микро ниво причините са различни. Например недостигът на кадри е фактор, който оказва натиск на увеличаване на възнагражденията и добавките, пише "Сега".

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средно за България почасовите разходи за труд са с 14% по-големи в сравнение с година по-рано, показват данните на НСИ, публикувани в понеделник. И докато в имотите и строителство тези плащания хвърчат, на другия полюс - в енергетиката (ток, парно, газ), увеличението е почти символично - с 3%.

Данните на Евростат показват, че България е на второ място в ЕС по ръст на почасовите възнаграждения (с 13.8%) през четвъртото тримесечие на 2025 г. Само Словения отчита още по-голямо повишение - 19,1 на сто, а Хърватия е трета с 10,5 на сто.

