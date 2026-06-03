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Свят Това е бил най-бедният президент в света, давал заплатата си за благотворителност

Това е бил най-бедният президент в света, давал заплатата си за благотворителност

Свят

bTV Бизнес екип

Той прекарва над 14 години в затвора

Бившият президент на Уругвай Хосе Мухика, известен като Пепе, почина на 89-годишна възраст през 2025 година. Той управлява страната между 2010 и 2015 г. и придоби световна известност като „най-бедния президент в света“ заради скромния си начин на живот, критиките си към консуматорството и подкрепата за редица социални реформи. По време на неговото управление Уругвай стана първата държава, която легализира употребата на марихуана за развлекателни цели, а популярността му далеч надхвърли границите на страната с население от едва 3,4 милиона души, предава BBC

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки че често беше възприеман като човек извън традиционната политическа система, Мухика имаше дълга политическа биография. Като млад е членувал в Националната партия, а през 60-те години участва в създаването на Националноосвободителното движение Тупамарос – лява градска партизанска организация. В онези години е арестуван четири пъти, като при един от случаите през 1970 г. е прострелян шест пъти и едва оцелява.

След военния преврат през 1973 г. той е включен сред т.нар. „девет заложници“, които военните заплашват да екзекутират при нови действия на партизаните. Мухика прекарва над 14 години в затвора, голяма част от времето в изолация и тежки условия, подложен на изтезания. По-късно разказва, че е преживял психически сривове и дори е разговарял с мравки. Освобождаването му през 1985 г., когато Уругвай се завръща към демокрацията, остава най-щастливият момент в живота му.

Снимка: Getty Images / iStock

След излизането си от затвора той постепенно се завръща в политиката, като е депутат, сенатор и министър, преди да бъде избран за президент през 2010 г. По време на управлението му икономиката на Уругвай бележи стабилен растеж, бедността намалява, а безработицата остава ниска. Страната привлича международно внимание и с приемането на закони за легализиране на абортите, признаване на еднополовите бракове и държавно регулиране на пазара на марихуана.

Мухика остава в паметта на мнозина и с личния си пример. Той отказва да се премести в президентската резиденция и продължава да живее със съпругата си, бившата партизанка и политик Лусия Тополански, в скромния им дом край Монтевидео. Кара стария си Volkswagen Beetle, дарява голяма част от заплатата си и отхвърля определението „най-бедният президент“, като твърди, че истински бедни са хората, които непрекъснато искат повече. След оттеглянето си от политиката през 2020 г. той остана влиятелна фигура в страната до последните си дни. В едно от последните си интервюта за BBC заяви: „Човек знае, че смъртта е неизбежна. И може би тя е като солта на живота.“ 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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