В столичен квартал започна строеж на спортна зала за близо 12 млн. лева

Очаква се залата да бъде изградена за 16 месеца

Официално стартира строителството на новата Многофункционална спортна зала в район „Слатина“. Проектът се реализира като частно-публично партньорство между Столичната община, НПО „Буба Баскетбол“ и район „Слатина“ и е важна стъпка към развитие на спортната инфраструктура и подобряване на условията за активен начин на живот в София.

Новата спортна зала ще разполага с две паралелно разположени баскетболни игрища, които могат да се трансформират за волейбол, бадминтон, тенис и други спортове. В комплекса са предвидени още специализирани зали за бокс, борба, йога, пилатес, модерна фитнес зона и четири игрища за скуош. Всички съоръжения ще бъдат обслужвани от висок клас съблекални и обслужващи помещения. На територията на комплекса ще бъде изградена и Академия за развитие на спортните умения на деца и ученици.

Проектът залага на устойчиво строителство с максимално използване на естествени материали в духа на зелената архитектура. Публичните пространства около залата ще бъдат богато озеленени с едра растителност, създавайки съвременна среда за спорт, отдих и активен начин на живот.

„Този проект доказва, че когато общината, бизнесът и спортните клубове обединят усилия, резултатите са по-добри за всички ни. Спортът е инвестиция в здравето, таланта и общността ни, а залата в „Слатина“ ще бъде място, което съчетава тази визия с устойчива и зелена архитектура“, каза заместник-кметът по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова.

Очаква се залата да бъде изградена за 16 месеца. Инвестицията е в размер на близо 12 милиона лева, а след 30 години ще бъде дарена на Столичната община. Възложител на строителните дейности е БК „Буба Баскетбол“, а проектант е проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов.

