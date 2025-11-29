BGN → EUR
В столичен квартал започна строеж на спортна зала за близо 12 млн. лева

В столичен квартал започна строеж на спортна зала за близо 12 млн. лева

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Очаква се залата да бъде изградена за 16 месеца

Официално стартира строителството на новата Многофункционална спортна зала в район „Слатина“. Проектът се реализира като частно-публично партньорство между Столичната община, НПО „Буба Баскетбол“ и район „Слатина“ и е важна стъпка към развитие на спортната инфраструктура и подобряване на условията за активен начин на живот в София.

Новата спортна зала ще разполага с две паралелно разположени баскетболни игрища, които могат да се трансформират за волейбол, бадминтон, тенис и други спортове. В комплекса са предвидени още специализирани зали за бокс, борба, йога, пилатес, модерна фитнес зона и четири игрища за скуош. Всички съоръжения ще бъдат обслужвани от висок клас съблекални и обслужващи помещения. На територията на комплекса ще бъде изградена и Академия за развитие на спортните умения на деца и ученици.



Проектът залага на устойчиво строителство с максимално използване на естествени материали в духа на зелената архитектура. Публичните пространства около залата ще бъдат богато озеленени с едра растителност, създавайки съвременна среда за спорт, отдих и активен начин на живот.



„Този проект доказва, че когато общината, бизнесът и спортните клубове обединят усилия, резултатите са по-добри за всички ни. Спортът е инвестиция в здравето, таланта и общността ни, а залата в „Слатина“ ще бъде място, което съчетава тази визия с устойчива и зелена архитектура“, каза заместник-кметът по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова.

Очаква се залата да бъде изградена за 16 месеца. Инвестицията е в размер на близо 12 милиона лева, а след 30 години ще бъде дарена на Столичната община. Възложител на строителните дейности е БК „Буба Баскетбол“, а проектант е проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов.

