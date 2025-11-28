BGN → EUR
= 0.511292 EUR
БГ Бизнес БДЖ пуска нови коледни влакове с парен локомотив по два маршрута

БДЖ пуска нови коледни влакове с парен локомотив по два маршрута

bTV Бизнес екип

Колко струват билетите?

Коледни влакове с парен локомотив ще пътуват по два маршрута в страната през декември, съобщават от пресцентъра на БДЖ. Празничните композиции ще се движат по линиите София Банкя София и Горна Оряховица Велико Търново Горна Оряховица. От железопътния превозвач уточняват, че влаковете ще се състоят от три тематично украсени пътнически вагона и ретро вагон от композицията Витоша Експрес“, където Дядо Коледа и Снежанка ще посрещат децата с подаръци, предава БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

На 13 декември (събота) коледният влак с парен локомотив 01.23 ще тръгне от Централна гара София в 09:50 ч., като пристигането в Банкя е в 10:21 ч.; обратният курс е предвиден за 12:30 ч. с пристигане в София в 13:00 ч. На 14 декември (неделя) пътуването започва от София в 09:45 ч., влакът ще бъде в Банкя в 10:16 ч., а връщането е планирано за 12:40 ч. с пристигане в 13:10 ч.

На 20 декември коледният влак с парен локомотив 16.27 ще извърши два курса между Горна Оряховица и Велико Търново един преди обяд и един следобед. Сутрешното пътуване започва в 09:50 ч. от Горна Оряховица, като композицията пристига във Велико Търново в 10:20 ч., а обратното отпътуване е в 11:20 ч. с пристигане в 11:51 ч. Следобедният влак ще потегли от Велико Търново в 14:05 ч. и ще пристигне в Горна Оряховица в 14:41 ч., откъдето ще тръгне обратно в 15:40 ч. с пристигане във Велико Търново в 16:00 ч.

Ай,Ай,AI: Хора се стекоха към Бъкингам за коледен базар, който не съществува

От БДЖ подчертават, че по маршрута пътниците ще могат да се насладят на гледките по поречието на р. Янтра, както и на преминаването през два тунела под част от сградите на Велико Търново. Във всяка от посоките влакът ще прави спирка на жп спирка Трапезица, което според превозвача е удобно за жители и посетители на старата столица. 

Цените на двупосочните билети включват запазено място и са 46 лв. за възрастни и 23 лв. за деца по маршрута София Банкя София. За направленията Горна Оряховица Велико Търново и Велико Търново Горна Оряховица билетите струват 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца. Билети могат да бъдат закупени от всички билетни каси и железопътни бюра в страната, както и онлайн. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

