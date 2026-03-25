Как и къде можете да получите 20 евро помощ от държавата за скъпите горива?

Помощта ще се изплаща през месеца след този, в който е активирана мярката, по реда на социалните плащания

Компенсацията от 20 евро месечно заради поскъпването на горивата ще се заявява чрез специално заявление, подавано в териториалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Очакванията са социалните служби да бъдат натоварени с над един милион заявления, предава "Сега".

Това става ясно от публикуваните от АСП правила за кандидатстване по Програмата за компенсиране на физически лица заради увеличените цени на горивата вследствие на войната в Близкия изток. Собствениците на автомобили, които отговарят на подоходните изисквания, трябва да подадат заявление, в което да посочат начина на изплащане – по банкова сметка или в брой чрез „Български пощи“.

АСП вече публикува и образец на заявлението-декларация в секцията „Социално подпомагане“, подрубрика „Социални помощи“. От документа става ясно, че данните на кандидатите ще се предоставят на Националната агенция за приходите (НАП), която ще извършва проверка за съответствие с условията – включително доходи, притежаван автомобил и наличие на просрочени данъци. От агенцията уточняват, че програмата ще се задейства, ако средната цена на дребно на бензин А95 или дизел достигне или надхвърли 1.60 евро за литър в рамките на три последователни дни, според данните на НАП. Междувременно приходната агенция започна да публикува ежедневно средните цени на горивата, изчислени на база фискалните бонове от търговците.

По последни данни дизелът вече два дни подред – на 22 и 23 март – е достигнал 1.60 евро за литър. Ако и на 24 март цената се задържи или се повиши, ще има основание за активиране на мярката, въпреки че към момента все още няма публикувани данни за тази дата. За бензин А95 цената остава под прага – около 1.43 евро за литър за същия период.

Очаква се служебното правителство официално да обяви кога условието е изпълнено и от кога започва приемът на заявления. Право на компенсация ще имат лица със средномесечен брутен доход за 2025 г. до 652,41 евро, а при липса на данни – ще се вземат предвид доходите за 2024 г. Програмата се очаква да обхване около 1.38 милиона души – собственици или съсобственици на автомобили, включително такива на лизинг.

Помощта ще се изплаща през месеца след този, в който е активирана мярката, по реда на социалните плащания. Изключение правят хората, които вече са получавали социални помощи през януари и февруари – за тях средствата ще бъдат отпуснати служебно. Заявленията могат да се подават на място, чрез пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис или ПИК.

