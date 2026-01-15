След две години рецесия: Германия започва да отчита икономически растеж

Кои са основните причини за растежа на икономиката?

Икономиката на Германия нарасна с 0,2% през 2025 г., което позволи на страната да избегне трета поредна година на рецесия, съобщи Федералната статистическа служба „Дестатис“, цитира БТА. Това прекъсва двугодишния спад за най-голямата икономика в Европа, след като БВП се понижи с 0,9% през 2023 г. и с 0,5% през 2024 г.

Снимка: Getty Images/iStock

Ръстът на БВП отговаря на очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, които прогнозираха увеличение от 0,2% за изминалата година. Основните двигатели на растежа са разходите на домакинствата и правителството, докато износът продължава да намалява поради високите мита от САЩ, поскъпването на еврото и конкуренцията от Китай, а инвестициите остават слаби, особено в машини, оборудване и строителство.

Промишленият сектор остава под натиск – добавената стойност намалява с 1,3% за трета поредна година, най-вече заради спад в автомобилната индустрия, машиностроенето и химическата промишленост. Строителството отчита понижение от 3,6%, но гражданското строителство, включително пътища, жп линии и енергийни мрежи, показва леко подобрение.

Секторът на услугите има смесени резултати: бизнес услугите, спортът и развлекателната индустрия отбелязват спад, докато търговията, транспортът и част от хотелиерството и ресторантьорството нарастват. Публичните услуги, образованието и здравеопазването също увеличават добавената си стойност, като това допринася за стабилността на пазара на труда. Разходите за крайно потребление на домакинствата се повишават с 1,4%, а правителствените разходи – с 1,5%, най-вече за социални услуги и здравеопазване.

Външната търговия показва спад на износа с 0,3%, докато вносът се увеличава с 3,6%, воден от машини, електроника, фармацевтични продукти и храни. Броят на заетите остава стабилен на 46 млн., като новите работни места идват основно от сектора на услугите, докато производството и строителството намаляват. Държавният дефицит се понижава до 2,4% от БВП, оставяйки се под прага от 3%. Първите предварителни данни за четвъртото тримесечие показват ръст на БВП с 0,2% спрямо предходното тримесечие, а ревизирани данни ще бъдат публикувани на 25 февруари 2026 г.

