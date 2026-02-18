Новите министри: Предприемач поема земеделието, а зам.-кмет на София- финансите

Какво знаем за министрите в служебния кабинет

Избраният за служебен премиер Андрей Гюров представи в президентството кои ще са министрите в служебния кабинет. На „Дондуков“ 2 Илияна Йотова прие предложените имена от бившия подуправител на БНБ.

Ето кои са министрити във финансово-икономическия сектор

Ирина Щонова- министър на икономиката и индустрията

Ирина Щонова е български икономист и експерт. Тя притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Университета „Станфорд“ в Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ„Св.Климент Охридски“. Има дългогодишен опит в управлението на стратегии и бизнес процеси на големи компании.

Като Вицепрезидент по маркетинг и стратегии на американския телеком AT &T е отговаряла за разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови разходи. Преди това заема позицията директор „Обслужване на клиенти“ на американската спътникова телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Била е мениджър в екипа на консултантската фирма „Макинзи“ в България.

Георги Клисурски – министър на финансите

Георги Клисупски е зам.-кмет на София по направление „Финанси“. Той е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси.

В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините.

Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната.

Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

Трайчо Трайков - министър на енергетиката

Трайчо Трайков е кмет на район „Средец”. Преди избирането му за кмет, той е общински съветник в Столичен общински съвет, финансов и стратегически консултант и предприемач. От 2009 г. до 2012 г. е министър на икономиката, енергетиката и туризма, а преди това – член на ръководния екип на енергийната компания ЕВН в България.

Снимка: bTV

В предишните години от кариерата си работи по проекти за сливане и придобиване, интеграция на компании след сливания и придобивания, пазарно развитие, дялови инвестиции, рисков капитал и др. в различни страни от Централна и Източна Европа, в компаниите Central Europe Trust и Roland Berger.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС, а преди това Английската езикова гимназия в София. Има международни специализации по финансов анализ, контролинг, публично-частни партньорства, управление на проекти и др.

Иван Христанов- министър на земеделието

Иван Христанов български предприемач и политик. Между септември 2021 г. и февруари 2022 г. е едно от ключовите лица на ПП „Продължаваме промяната“. През 2023 г. учредява ПП „Единение“ и оттогава е неин съпредседател.

През 1998 г. започва работа в счетоводната и одиторска TMF, след което е командирован като главен счетоводител и финансов директор на консервен комбинат „Сторко“ в Плевен. През 2001 г. заедно с приятели основава JetFinance International – високотехнологична компания за потребителско финансиране, която за 6 години достига над 2800 души персонал. През 2007 г. продават фирмата на една от най-големите банкови организации в Европа и света– BNP Paribas Personal Finance.

Ирена Георгиева- министър на туризма

Завършила е „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преди държавната администрация има над 25-годишен управленски опит в туристически агенции. Тя е дългогодишен заместник-министър.

Георгиева е признат международен специалист в бранша. От 2009 г. до встъпването ѝ в длъжност като заместник-министър на туризма е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 до 2012 г. е била и неин президент.

Била е председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и президент на Европейската асоциация на туристическите агенти и туроператори (ECTAA) в периода 2010–2012 г.

