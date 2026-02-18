Най-евтиният ден за полет вече не е в средата на седмицата – ето кога да резервирате

Колко дни преди заминавате да запазите полет?

Преди да резервират, много от пътуващите се питат, кога е най-подходящият момент да летят до избраната дестинация. Expedia съветва пътниците да изчакат по-близо до датата на заминаване, но без да оставят всичко за последния момент. Ново изследване показва, че най-изгодните дни от седмицата и месеци от годината за резервиране на полети вече са различни. Според доклада „Air Hacks“ за 2026 г. на компанията, юни се очертава като най-достъпния месец за пътуване със самолет, което бележи неочаквана промяна в тенденциите при спестяванията.

Снимка: bTV

Проучването, базирано на милиони данни от платформата и на нови потребителски анкети, проследява как промените в навиците на пътуващите влияят върху цените и избора на дни за полет. Петък се посочва като най-евтиния ден за летене, главно заради по-слабите бизнес пътувания в края на седмицата. По думите на Мелани Фиш от Expedia, все повече служебни пътувания приключват по-рано през седмицата, което дава възможност на туристите да се възползват от по-добри оферти в петък или от по-спокойна атмосфера във вторник.

Според данните, полет в петък може да спести средно 18% спрямо събота. При бизнес класа най-изгодният ден е четвъртък, с около 17% по-ниски цени в сравнение с неделя, която остава най-скъпият ден. Освен това пътуване през юни може да излезе средно с 68% по-евтино отколкото през декември, което означава приблизителна икономия от 250 паунда (300 евро) на билет.

Що се отнася до самата резервация, най-добрият период за вътрешни икономични полети е между 31 и 45 дни преди заминаване, когато цените са средно с 38 паунда (46 евро) по-ниски в сравнение с резервации, направени повече от шест месеца по-рано. При международните пътувания най-големи спестявания се постигат при резервация 15–30 дни предварително – около 93 паунда (112 евро) по-малко спрямо ранно планиране шест месеца по-рано. Дори при резервация 31–45 дни предварително спестяването може да достигне 85 паунда (102 евро). Неделя се посочва като най-изгодния ден за самото резервиране на полет.

За да се избегнат тълпите по летищата, вторник е най-подходящият ден за пътуване, докато петък е най-натовареният. Януари е най-спокойният месец за полети, а август – най-оживеният. Сред най-слабо натоварените дати са 4, 5 и 9 март и 31 декември, докато 24 и 25 октомври, 24 май и 22 август са сред най-натоварените дни в годината.

Междувременно Skyscanner също публикува доклад за тенденциите при пътуванията през 2026 г., който посочва най-евтините дестинации от различни европейски държави. От Обединеното кралство води Кьолн, следван от Гоа и Каунас. От Франция най-изгодна е Тромсьо, пред София и Рованиеми. В Германия най-достъпна остава Рованиеми, следвана от Буенос Айрес и Фес, а от Италия първото място заема Фес, пред Тромсьо и Мускат.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN