Увеличение на пенсиите ще има, ето с колко

Минималната пенсия скача с 25 евро
Индексирането на парите за възрастните хора от 1 юли 2026 г. се очертава като едно от най-важните решения в социалната политика през годината. След месеци на колебания, политически спорове и неясноти около бюджета, вече е ясно: ако действащите правила бъдат приложени, пенсиите трябва да нараснат със 7,8%. Това увеличение произтича от т.нар. швейцарско правило, което комбинира инфлацията и ръста на средния осигурителен доход.
Швейцарското правило предвижда индексация, базирана на две величини – 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход. Данните за 2025 г. вече са официални: инфлацията е 3,5%, а средният осигурителен доход е нараснал с 12%. Комбинацията от тези показатели води до увеличение от 7,8%, което трябва да влезе в сила от 1 юли, предаде "Труд".
В края на миналата година, под натиск за намаляване на бюджетния дефицит, се обсъждаха варианти пенсиите изобщо да не бъдат индексирани. В проектобюджета беше заложено запазване на швейцарското правило, а действащият удължителен бюджет позволява индексацията да се случи.
Служебното правителство вече прие промени, с които удължителният бюджет ще действа не до 31 март, а до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Това гарантира непрекъсваемост на държавните разходи, включително и на пенсионните плащания.
чрез промени в удължителния бюджет;
чрез решение на следващия парламент след предсрочните избори.
Ако нов парламент не бъде сформиран навреме и не приеме бюджет до 1 юли, съществува риск минималната пенсия да не бъде увеличена, въпреки че всички останали пенсии ще бъдат индексирани по швейцарското правило.
