Държавата плаща най-много осигуровки в сектор "Отбрана и сигурност"

С 12% нараства средният номинален осигурителен доход през миналата година и достига 1854 лева. Реалният е 8,2 на сто при средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени от 3,5%, отчита Националният осигурителен институт.



Половината от ръста на осигурителния доход и половината от хармонизираната инфлация за предходната 2025 г. определят процента, с който ще се осъвременят пенсиите от първи юли тази година по така нареченото Швейцарско правило. Така би трябвало индексацията на отпуснатите до края на предходната година пенсии да е със 7,8 на сто. По закон точният процент се определя с решение на Надзорният съвет на Националният осигурителен институт, съобщава БНР.

В анализ на Националният осигурителен институт се отчита, че средният осигурителен доход расте основно заради повишената през миналата година минимална работна заплата до 1077 лева и от увеличения максималния осигурителния доход на 4130 лева, както и от увеличението на възнагражденията на служителите в бюджетния сектор и по-високите заплати на педагогическия персонал. Средният осигурителен доход на мъжете през 2025 г. е 1901 лв., а на жените – 1804 лева.



За тези, за които държавата плаща осигуровките, данните са следните - в сектор "Отбрана и сигурност", съответно 3274 лв., което е с 34,3% повече в сравнение с 2024 г., за държавните служители, следователите, съдиите и прокурорите осигуровките средно са плащани върху 2905 лева. Ръстът е 12,5% спрямо година преди това.



Осигурените, за които вноската се разпределя между работодател и осигурен, средната за работещите при трета категория труд е 1867 лв., ръст от 11,1%. Осигурителният доход на учителите нараства с 10,4%. Техният доход заради водената държавна политика е с 50,9% по-висок от средния за страната. Осигурителният доход на учителите нараства с 10,4% . Техният доход заради водената държавна политика е с 50,9% по-висок от средномесечния за страната.

